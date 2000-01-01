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Совместные действия не планируются | Фото: AFP25.02 11:02   MIGnews.com

Совместные действия не планируются

Как сообщает Nur-az - Глава МИД России Сергей Лавров заявил: "У нас не планируются совместных военных действий России, Турции и Ирана на территории Сирии, все три страны только работают над урегулированием ситуации в Сирии".

По сообщению телеканала al-hadas, Сергей Лавров, назвав Россию, Турцию и Иран "гарантами перемирия в Сирии", добавил: "РФ и Иран действуют на территории Сирии по приглашению легитимного правительства арабской республики, а Турция ссылается на озабоченность угрозой своей безопасности".

Министр, указав также на несогласие официального Дамаска с пребыванием турецких военных на территории Сирии", сказал: "Тем не менее, власти Сирии поддержали создание астанинского формата с участием Ирана, России и Турции".

По словам главы МИД РФ, "единого понимания у России и Турции, кого среди курдских отрядов считать террористами, пока нет, но Россия понимает озабоченность Анкары курдской проблемой на северо-востоке Сирии".

Лавров также отметил, что российские силы могут участвовать в создании буферной зоны между Сирией и Турцией с учетом интересов Анкары и Дамаска.

Министр иностранных дел России ранее, выступая против провокаций американцев на северо-востоке Сирии, сказал, что войска России и Турции будут сотрудничать, чтобы реализовать соглашение о перемирии и не допустить новой террористической угрозы на севере Сирии".

Сирийский «узел» вобрал в себя интересы и тех, кто помог удержаться нынешнему режиму, так и тех, кто не очень рад этому, но вынужден смириться с создавшейся ситуацией для прекращения кровопролития. Более того участники конфликта оказались «обречены» на зависимость друг от друга. И, хоть и сказано, «в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань», придется уживаться.


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