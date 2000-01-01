24.12 14:58 MIGnews.com

Иран ввел в эксплуатацию второй контур реактора в Араке

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Иран ввел в эксплуатацию второй контур реактора на тяжелой воде в Араке, сообщает агентство ISNA.Руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи сообщил, что строительство второго контура, состоящего из бассейна с горячей водой и насосов, полностью завершено.«Сегодня запускается второй контур реактора на тяжелой воде в Араке. Здесь будет понижаться температура, которая возникает в ядре реактора. Завершено строительство также комнаты по контролю над вторым контуром», - сказал Салехи.По его словам, после модернизации оборудования в первом контуре, спустя 3-4 месяца начнется тестирование реактора.Еще в июле Салехи объявил о скором восстановлении работы реактора на тяжелой воде на атомном объекте в Араке.Отметим, что в ходе переговоров по ядерному соглашению западные страны выразили обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг атомного реактора в Араке.Запад потребовал закрыть ядерный реактор, и построить другой, который сможет перерабатывать плутоний в малых объемах.