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Израиль против договоренностей Турции и Ливии | Фото:24.12 09:50   MIGnews.com

Израиль против договоренностей Турции и Ливии

Глава МИД Израиля Исраэль Кац осудил подписанный ранее между Турцией и Правительством национального согласия Ливии меморандум по разграничению юрисдикции в восточной части Средиземного моря.

Отметим, что Кац в интервью израильскому телеканалу Kanal 13 сказал: «Мы против соглашения Анкары и Триполи, однако это вовсе не означает, что мы направим в эту зону военные суда».

Меморандум между Турцией и Ливией делает невозможной прокладку морского газопровода из Израиля в Европу без согласия Анкары. Несмотря на это, Израиль, Греция и греческая община Кипра планируют в январе подписать соответствующее соглашение.

Глава МИД напомнил, что на прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с лидером греческой общины Кипра Никосом Анастасиадисом назвал незаконными турецко-ливийские договоренности по Средиземноморью.

Кац отметил, что слова Нетаньяху отражают официальную позицию Тель-Авива.

Несмотря на то, что Израиль воспринимает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве «противника», Тель-Авив не стремится к войне


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