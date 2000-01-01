24.12 17:56 MIGnews.com

Израиль и ПА скоординировали кампанию арестов против ХАМАСа

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В последние недели усилилась кампания арестов, нацеленная на лидеров и членов ХАМАСа на Западном берегу, что свидетельствует о попытке ПА запугать движение от участия в предстоящих выборах,- пишет Аль-Монитор.Отметим, что с середины декабря Западный берег стал местом усиленной кампании арестов, проводимой израильскими и палестинскими силами безопасности против десятков членов и лидеров ХАМАСа. Кампания продолжается, а количество арестов не указано. С 12 декабря и 16 декабря, Израиль провел широкие аресты в Наблус, Тулькарм, Рамалле, аль-Бира, Хеврон и Иерихон , которые включали члена Палестинского законодательного совета Мухаммед аль-Натше, бывшего министра местного управления Исса аль-Jaabari Лидер ХАМАСа Абдул Халек аль-Натшех, несколько бывших заключенных и Шада Хасан, студента Бирзейтского университета.С 14 декабря и 16 декабря , ХАМАС показал , что Палестинская администрация (ПА) силы безопасности арестовали более 40 своих членов, в том числе и бывших заключенных, студентов, журналистов, молодых активистов, правозащитники, коммерсантов, инженеров и ученых. По словам палестинского активиста Мостафы Джамиля, ПА также вызвала 36 членов ХАМАСа, провела обыск и обыскала 24 дома, которые раскрыли имена членов ХАМАСа, арестованных Израилем и ПА, в посте на Facebook.Время одновременных арестов членов ХАМАСа Израилем и ПА подозрительно, так как эти аресты совпадают с подготовкой палестинцев к выборам в законодательные органы, намеченным на ближайшие месяцы. Это может лишить ХАМАС участия в этих выборах на фоне попыток освободить членов Западного берега ХАМАСа, которые могут принять участие в избирательной кампании, и запугать любого палестинца, желающего баллотироваться в своем списке, напомнив ему, что ПА или Израиль его арестуют, если он так выбирает.Лидер ХАМАСа Абдул Рахман Чедид заявил «Аль-Монитор»: «Совместная кампания, против десятков лидеров и членов ХАМАСа на Западном берегу, имеет три цели. Во-первых, она оказывает давление на ХАМАС на местах, чтобы исказить его позитивное решение об участии в выборах. Во-вторых, это препятствует празднованию 32-й годовщины ХАМАСа на Западном берегу, что означает, что его избирательная деятельность и свободы не будут гарантированы. В-третьих, организованные аресты отражают постоянную координацию в сфере безопасности между Израилем и ПА, несмотря на их политический бойкот».