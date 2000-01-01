24.12 11:55 MIGnews.com

Политика Турции не зависит от интересов США и других стран

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Турция проводит независимую политику и ее курс не зависит от интересов других стран. Об этом сказал спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп, комментируя агентству «Анадолу» резолюцию Конгресса США о введении санкций в отношении Анкары.По словам Шентопа, санкции остаются одним из основным инструментов давления и угроз Вашингтона, которыми активно пользуется в особенности администрация Дональда Трампа.США вводят санкции против стран с которыми испытывают трудности и не могут наладить желаемые отношения. Около полутора лет назад, когда США только начали проводить активную санкционную политику, угрозы Вашингтона еще могли оказать незначительное психологическое давление на страны. Однако чем чаще используют этот инструмент, тем меньшее влияние имеют ограничения. На мой взгляд, американские санкции никак не повлияют на Турцию в том числе с экономической точки зрения», - сказал спикер турецкого парламента.Отметим, что по его словам, санкции не скажутся и на оборонном потенциале Турции, учитывая уровень развития оборонной промышленности страны.«Мы и ранее сталкивались с негласными санкциями. Турция с самого начала входит в число участников проекта самолетов пятого поколения F-35, но американцы не хотели отдавать нам самолеты, за которые Турция заплатила», - сказал Шентоп.По его словам, негативное отношение к Турции проявилось и в рамках других оборонных инициатив, в том числе, создания БПЛА и приобретения ЗРК Patriot.«Могу напомнить, каким стал шаг Турции в ответ на отказ от продажи Patriot? Мы воспользовались альтернативой и приобрели комплексы С-400. Это доказывает, что Турция проводит независимую политику и решения отдельной страны, в том числе и США, не могут повлиять на ее планы», - сказал Шентоп.