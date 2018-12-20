Президента Ливии выберут в России

Ситуация в Сирии, где Россия практически в одиночку сохранила власть в руках «колеблющегося» президента, вероятно, повлияло на решение сына бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам просить Россию поддержать его как будущего лидера Ливии в финансовом плане то есть помочь ему стать президентом Ливии
Об этом сообщает Bloomberg.
По словам источника агентства в Москве, представители России уже вступили в контакт с сыном Каддафи: в частности, они общались по видеосвязи после того, как аль-Ислам освободился из тюрьмы. Кроме того, в начале декабря представитель сына Каддафи встречался с замглавы российского МИДа, указал источник. Аль-Ислам на этой встрече передал Владимиру Путину письмо с приветствиями и рассказал о своем видении будущего Ливии, попросив политической поддержки.
Это был не первый визит представителей Каддафи в Россию: с 2016 года помимо него в Москве был командующий Ливийской национальной армии, сказали агентству дипломаты, пожелавшие остаться неназванными. При этом власти России еще не решили, кого будет поддерживать Москва на выборах в Ливии, подчеркнул источник.
По их словам, в прошлом году Россия сменила стратегию в африканской республике: если раньше Москва поддерживала фельдмаршала Халифу Хафтара, который контролирует восточную часть Ливии, то теперь она пытается установить связь со всеми противоборствующими группировками. Эти действия уже приносят плоды: возобновились переговоры о контракте на 2,2 млрд евро на строительство высокоскоростной железнодорожной линии от Бенгази до Сирта. Кроме того, Ливия покупает у России 1 млн тонн пшеницы за $ 700 миллионов.
Национальные выборы в Ливии ООН планирует провести в будущем году. По оценкам Bloomberg, 46-летний сын Каддафи вполне может принять в них участие. После смерти отца он был передан под суд по делу о подавлении беспорядков в 2011 году и приговорен к смертной казни. В середине прошлого года его освободили.