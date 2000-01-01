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Патриоты должны приносить прибыль 24.12 15:59   MIGnews.com

Патриоты должны приносить прибыль

Как сообщает Bloomberg, пытаясь предотвратить сделку по продаже российских С-400 Турции, администрация Трампа предложила Анкаре приобрести американские ЗРК Patriot, Как отмечает агентство, учитывая, что Госдепартамент США уже одобрил эту инициативу, это может стать первым шагом к восстановлению американо-турецких отношений и возврату американцев на турецкий рынок вооружений.

Госдепартамент США уже уведомил конгресс о предложении продать зенитные ракетные комплексы Patriot Турции, что может стать прорывом в отношениях с Анкарой, которая в последнее время занималась сближением с Москвой, пишет Bloomberg.

Такая сделка, суммой в $3,5 млрд может усилить позицию администрации Трампа, которая пытается заставить Турцию отказаться от покупки российских ракетных комплексов С-400. И дело здесь не в выполнении союзнических обязательств, а в получении максимальной прибыли


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