24.11 10:03 MIGnews.com

В Германии сегодня проживает до 5 млн мусульман

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Ислам стал частью Германии. Об этом заявил экс-президент Германии Кристиан Вульф на конференции «Социальная гармония в другом обществе», организованной Турецким культурным центром в Брюле,- сообщает ИА Анадолу.«Ислам, помимо христианства и иудаизма, также стал частью Германии, где сегодня проживает до пяти миллионов мусульман. Они являются не только полноценными членами нашего общества: их религия, мечети, культурные и религиозные ценности стали частью нас», - сказал Вульф.По его словам, ксенофобия намного реже встречается в тех регионах Германии, где проживает больше мигрантов.«Это свидетельствует о том, что при отсутствии предвзятости люди могут мирно сосуществовать в одном обществе», - сказал Вульф.По его словам, после теракта 11 сентября в мире, в том числе Германии, был зафиксирован рост ксенофобии и исламофобии.Экс-президент раскритиковал немецкого политика Тило Саррацина, автора книги «Германия.Самоликвидация», и его единомышленников за оскорбления и ненависть к мигрантам.«Хочу сказать, что мультикультурализм не является чем-то страшным, наоборот, это большое богатство, которое приносит пользу всем. Жители Германии всегда были открыты к тому, чтобы учиться чему-то новому у других», - сказал Вульф.