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В Германии сегодня проживает до 5 млн мусульман | Фото:24.11 10:03   MIGnews.com

В Германии сегодня проживает до 5 млн мусульман

Ислам стал частью Германии. Об этом заявил экс-президент Германии Кристиан Вульф на конференции «Социальная гармония в другом обществе», организованной Турецким культурным центром в Брюле,- сообщает ИА Анадолу.

«Ислам, помимо христианства и иудаизма, также стал частью Германии, где сегодня проживает до пяти миллионов мусульман. Они являются не только полноценными членами нашего общества: их религия, мечети, культурные и религиозные ценности стали частью нас», - сказал Вульф.

По его словам, ксенофобия намного реже встречается в тех регионах Германии, где проживает больше мигрантов.

«Это свидетельствует о том, что при отсутствии предвзятости люди могут мирно сосуществовать в одном обществе», - сказал Вульф.

По его словам, после теракта 11 сентября в мире, в том числе Германии, был зафиксирован рост ксенофобии и исламофобии.

Экс-президент раскритиковал немецкого политика Тило Саррацина, автора книги «Германия.Самоликвидация», и его единомышленников за оскорбления и ненависть к мигрантам.

«Хочу сказать, что мультикультурализм не является чем-то страшным, наоборот, это большое богатство, которое приносит пользу всем. Жители Германии всегда были открыты к тому, чтобы учиться чему-то новому у других», - сказал Вульф.


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