24.11 14:10 MIGnews.com

Защитит ли НАТО страны Балтии?

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Несмотря на неоднократные заверения официальных лиц по обе стороны Атлантики в готовности НАТО защитить страны Балтии в случае российской агрессии, этот вопрос продолжает активно обсуждаться политиками и экспертами, которые обеспокоены российскими попытками подорвать сплоченность Североатлантического альянса, сообщает Голос Америк.Некоторые из них выражают тревогу по поводу того, будет ли задействована Статья 5 Устава НАТО, гласящая, что вооруженное нападение на одну или нескольких из стран-членов рассматривается как нападение на альянс в целом. Эта обеспокоенность особенно растет в свете прозвучавшей в адрес альянса критики со стороны нынешней администрации США, а также в связи с позицией Вашингтона в отношении ряда международных договоров и выводом американских войск из Сирии.Вызывает озабоченность среди экспертов и недавнее высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что у альянса якобы наступает «смерть мозга» - Макрон имел в виду отсутствие координации между Европой и США, и действия Турции в Сирии.Отметим, что, хотя США и Германия подтвердили важность стратегического партнерства в рамках НАТО и отвергли точку зрения президента Франции, некоторые эксперты все же считают, что реакция Запада на военный конфликт в Украине остается недостаточно жесткой, и выражают тревогу по поводу того, что растет число членов альянса, выступающих за размораживание отношений с Москвой.Приверженность НАТО защите стран Балтии, а также активизация проводимых Россией операций влияния в западных странах стали центральными темами прошедшей недавно конференции, организованной вашингтонским Объединенным Балтийско-Американским национальным комитетом (JBANC). Символично, что мероприятие было приурочено ко дню 30-летия падения Берлинской стены.