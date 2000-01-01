Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Иран укрепляет систему ПВО | Фото:24.11 13:02   MIGnews.com

Иран укрепляет систему ПВО

Иран начал широкомасштабные учения противовоздушной обороны, имитируя потенциальное воздушное вторжение в условиях региональных беспорядков, и вблизи его берегов приплыл мощный военный корабль ВМС США.

Выступая в кулуарах совместных учений 98-го стража велаятского неба, бригадный генерал противовоздушной обороны иранской армии Алиреза Сабахифард заявил в четверг, что маневры проводились на площади около 416 000 квадратных километров - примерно размером с американский штат Калифорния - в основном в северной провинции Семнан.

Он сказал, что его силы "будут практиковать самые жесткие и реалистичные боевые условия", имитируя конфликт в Персидском заливе, особенно в Ормузском проливе, самом важном в мире дроссельном пункте для нефти.

В то же время Иран продолжал оттачивать свои военные возможности, особенно в защите своего неба. В недавно опубликованном докладе Агентства военной разведки было установлено, что «Иран эксплуатирует разнообразные САМ и радиолокационные системы, предназначенные для защиты критических объектов от атак технологически превосходных военно-воздушных сил», и «также использует более мощные, разработанные внутри страны САМ и радарные системы». «чтобы помочь заполнить пробелы в его противовоздушной обороны».

Отметим, что «Иран модернизирует свои IADS [интегрированные системы противовоздушной обороны] с помощью новых радаров воздушного наблюдения, SAM и систем управления, связи, компьютеров, разведки, наблюдения и разведки (C4ISR)», - говорится в отчете. «После того, как эмбарго ООН на поставки оружия закончится, Тегеран может приобрести передовые истребители четвертого поколения. Иран также разработает и выпустит более мощные беспилотные летательные аппараты, включая вооруженные платформы».


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:30
"Иран уничтожил сотни собственных граждан"
14:10
Защитит ли НАТО страны Балтии?
14:05
Айман Уда: Биби задохнется от сигарного дыма в тюрьме  
13:11
Шейх Раэд Салах признан виновным в подстрекательствах
12:44
Регев: Мандельблит убьет израильскую демократию
12:30
Хайфа: 2-летний ребенок потерял сознание в детском саду
12:26
ФАТХ и ХАМАС сражаются за Турцию
12:13
"Настал конец Нетаниягу в качестве политического лидера"
12:01
Мотоциклисты остановили Аялон  
11:31
Нетаниягу предложили копромисс: новый председатель "Ликуд"
11:20
Сосед по квартире убил израильтянина в Мексике
11:03
США возвращаются в Сирию для борьбы с ИГИЛ
10:47
Первая петиция против премьер-министра
10:45
Саар официально потребовал созыва праймериз Ликуда
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus