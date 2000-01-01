24.11 13:02 MIGnews.com

Иран укрепляет систему ПВО

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Иран начал широкомасштабные учения противовоздушной обороны, имитируя потенциальное воздушное вторжение в условиях региональных беспорядков, и вблизи его берегов приплыл мощный военный корабль ВМС США.Выступая в кулуарах совместных учений 98-го стража велаятского неба, бригадный генерал противовоздушной обороны иранской армии Алиреза Сабахифард заявил в четверг, что маневры проводились на площади около 416 000 квадратных километров - примерно размером с американский штат Калифорния - в основном в северной провинции Семнан.Он сказал, что его силы "будут практиковать самые жесткие и реалистичные боевые условия", имитируя конфликт в Персидском заливе, особенно в Ормузском проливе, самом важном в мире дроссельном пункте для нефти.В то же время Иран продолжал оттачивать свои военные возможности, особенно в защите своего неба. В недавно опубликованном докладе Агентства военной разведки было установлено, что «Иран эксплуатирует разнообразные САМ и радиолокационные системы, предназначенные для защиты критических объектов от атак технологически превосходных военно-воздушных сил», и «также использует более мощные, разработанные внутри страны САМ и радарные системы». «чтобы помочь заполнить пробелы в его противовоздушной обороны».Отметим, что «Иран модернизирует свои IADS [интегрированные системы противовоздушной обороны] с помощью новых радаров воздушного наблюдения, SAM и систем управления, связи, компьютеров, разведки, наблюдения и разведки (C4ISR)», - говорится в отчете. «После того, как эмбарго ООН на поставки оружия закончится, Тегеран может приобрести передовые истребители четвертого поколения. Иран также разработает и выпустит более мощные беспилотные летательные аппараты, включая вооруженные платформы».