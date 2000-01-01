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ФАТХ и ХАМАС сражаются за Турцию | Фото:24.11 12:26   MIGnews.com

ФАТХ и ХАМАС сражаются за Турцию

После того, как президент Палестины Махмуд Аббас призвал к проведению  всеобщих выборов во время своего выступления в Организации Объединенных Наций 26 сентября, палестинские группировки во главе с ФАТХ и ХАМАС начали разрабатывать планы на этот счет как дома, так и за рубежом.

11 ноября ХАМАС объявил, что глава его политического бюро Исмаил Хания позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы проинформировать его о ходе предстоящих выборов . Хания подчеркнул позицию ХАМАСа по преодолению препятствий на выборах и призвал провести их на Западном берегу, в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. Эрдоган выразил удовлетворение позицией Палестины в отношении выборов.

Днем ранее Эрдоган встретился в Анкаре с делегацией ХАМАСа во главе с бывшим главой политического бюро движения Халедом Мешаалом, главой ХАМАСа в палестинской диаспоре Махером Салахом и главой департамента международных отношений движения Мусой Абу Марзуком. Они обсудили развитие палестинского дела и выразили признательность пропалестинской позиции Эрдогана.

В тот же день Аббас позвонил Эрдогану, чтобы рассмотреть ход событий в Палестине. Аббас высоко оценил позицию Турции  в поддержку палестинского дела, подчеркнув важность проведения выборов в Восточном Иерусалиме, на Западном берегу и в Газе. Эрдоган также подчеркнул важность проведения этих выборов, пообещав приложить усилия для обеспечения их успеха.

И ФАТХ, и ХАМАС считают, что Турция способна сыграть свою роль на палестинской арене. Анкара рассматривает выборы как рычаг для преодоления палестинского раскола, преодоления различных точек зрения и обновления палестинской политической системы. 

Между тем, ни одно палестинское движение не рассматривает роль Турции как замену роли Египта, поскольку последнее продиктовано ее географической близостью к сектору Газа . Но ХАМАС и ФАТХ осознают, насколько важна роль Турции, и осознают ее роль в будущем ПА.


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