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Проблема между Россией и Турцией | Фото:24.11 15:40   MIGnews.com

Проблема между Россией и Турцией

Проблема между Россией и Турцией, - это ситуация в Идлибе. Cочинское соглашение между Путиным и Эрдоганом, подписанное в сентябре 2018 года, было направлено на урегулирование проблемы Идлиба путем создания демилитаризованной зоны между правительственными войсками и боевиками.

Предполагалось, что зона будет иметь ширину от 15 до 20 километров (9-12 миль) с полным выводом террористических подразделений Хаят Тахрир аш-Шам.

Отметим, что поскольку в течение последних нескольких недель боевые действия в Идлибе усилились, Турция заявила, что стремится к постоянному прекращению огня до тех пор, пока сирийские правительственные войска будут выведены за границы, ранее согласованные между Анкарой и Москвой.

«Несмотря на прекращение огня, введенное сирийской армией при поддержке России в Идлибе 31 августа, террористы« Хаят Тахрир аш-Шам »продолжают обстреливать позиции правительственных войск и близлежащие города. Каждый день регистрируется от 20 до 30 таких нападений со стороны боевиков. В самой зоне деэскалации возросла активность местных жителей. Они протестуют против мертвой хватки террористов.

В частности, демонстрации проходят в Саракибе, Бенише, Тафтаназе, Аль-Кафруне и Маарате-ан-Нумане.
Террористы пытаются остановить эти гражданские акции, разогнать толпу и оказать агрессивное сопротивление », - заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

В то время, когда была заключена сделка по Idlib, « Аль-Монитор» процитировал высокопоставленного российского дипломата, который охарактеризовал общий принцип участия России в Idlib как «Москва гибкая в решениях, но твердая в своем намерении решить вопрос раз и навсегда». Похоже, что Россия по-прежнему привержена этому принципу - за исключением того, что теперь решения, связанные с Идлибом, более тесно связаны с ситуацией на северо-востоке Сирии, чем раньше.


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