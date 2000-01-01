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США возвращаются в Сирию для борьбы с ИГИЛ | Фото:24.11 11:03   MIGnews.com

США возвращаются в Сирию для борьбы с ИГИЛ

Примерно через год после того, как президент Дональд Трамп шокировал курдов и остальных союзников Америки на Ближнем Востоке и в Европе, объявив, что выводит свои войска из Сирии, в субботу глава Центрального командования генерал Кеннет Маккензи объявил, что 500 американских военнослужащих возобновляют операции против исламского государства.

«Теперь у меня около 500 американских военнослужащих, как правило, к востоку от реки Евфрат к востоку от Дейр-эль-Зора до Хасаки, на северо-востоке вплоть до крайнего северо-востока Сирии», - сказал Маккензи журналистам в Бахрейне и добавил: «Это наше намерение оставаться в этом положении, работая с нашими партнерами из СДС (Сирийские демократические силы), чтобы продолжать операции против ИГИЛ в долине реки Евфрат ».

Отметим, что говоря о выходе из Сирии и возвращении назад, в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что турецкие войска конфисковали тысячи единиц оружия, переданного США курдским народным группам защиты (YPG) в северной Сирии, Rudaw Media Network, СМИ группа в иракском Курдистане.

«Они бегут, а мы преследуем их», - хвастался Эрдоган. «Мы вошли во все их укрытия. Они хотели создать террористическое государство на севере Сирии. Они сделали это? От 32 до 33 тысяч грузовиков с оружием было передано им откуда-то. Мы нашли местонахождение их складов и теперь собираем их ».

По словам Рудав, Соединенные Штаты снабжали SDF с преобладанием YPG легким оружием, боевой подготовкой и авиационной поддержкой во время борьбы с ИГИЛ в Сирии, начиная с 2014 года,- пишет Jewish Press.


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