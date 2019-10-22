Журналисты выступили против репрессий со стороны ПА
Палестинские журналисты в среду призвали к отмене решения суда о блокировании 59 веб-сайтов и страниц социальных сетей, при этом активисты заявили, что оно направлено на то, чтобы заставить критиков замолчать.
Суд Палестинской администрации на Западном берегу в понедельник распорядился заблокировать объекты, большинство из которых были палестинскими, на том основании, что они представляли угрозу "национальной безопасности и миру".
Международная группа по свободе прессы «Репортеры без границ» (RSF) заявила, что в заказ включены новостные сайты с миллионами подписчиков в Facebook, такие как сеть Quds .
Все заблокированные сайты критикуют Палестинскую администрацию, причем большинство из них связаны с ХАМАС и бывшим официальным лицом ФАТХ Мухаммедом Дахланом, оба являются соперниками президента Махмуда Аббаса.
Адвокат Союза палестинских журналистов Алаа Фрейят заявил АФП, что решение суда, вынесенное по просьбе генерального прокурора, было обжаловано.
Был подан иск, оспаривающий конституционность закона, который позволяет властям предпринимать такие действия, если сайты рассматриваются как угроза общественному порядку, национальному единству и социальному миру.
Мохаммад аль-Лахам из Союза журналистов заявил, что ни с министерством информации Палестинской администрации, ни с Союзом журналистов не проводились предварительные консультации.
Десятки журналистов приняли участие в демонстрации в среду, скандировали «Руки прочь от свободы прессы», сказал он.
Представитель ПА Ибрагим Мельхем поддержал журналистов, призвав «соответствующие власти и генерального прокурора отменить решение».
Сабрина Беннуи из RSF заявила, что «блокирование веб-сайтов является явным нарушением права на новости и информацию».
Отметим, что по словам местных журналистов «Палестинская администрация подтверждает свой отказ принять плюрализм средств массовой информации и свое желание ликвидировать любую оппозицию, сделав ее невидимой для общественности»