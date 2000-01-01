Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Россия и Турция приступают к реализации договоренностей | Фото:24.10 15:02   MIGnews.com

Россия и Турция приступают к реализации договоренностей

Анкара и Москва начинают предпринимать совместные шаги в рамках сочинских договоренностей по северо-востоку Сирии. Об этом заявило Министерство национальной обороны Турции,- сообщает ИА Анадолу
Турция не допустит формирования террористической угрозы у своих границ и продолжит решительную борьбу с терроризмом, говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что необходимость в продолжении антитеррористической операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии на данном этапе отпала ввиду достижения договоренностей с Россией.

«Операция «Источник мира» внесла весомый вклад в ликвидацию террористической угрозы в регионе и положила конец давлению террористов на мирное население Сирии. Ликвидация террористической угрозы сводит на нет миграцию из Сирии», - говорится в документе. 

Отметим, что накануне Турция и Россия достигли договоренности по ситуации на северо-востоке Сирии, где проводится антитеррористическая операция «Источник мира». В соответствии с договоренностью, все подразделения YPG вместе с оружием будут выведены из сирийских районов Мюнбич и Талль-Рыфат.

Также обе стороны примут необходимые меры для предотвращения инфильтрации террористических элементов. Кроме того, будут предприняты совместные усилия для содействия безопасному и добровольному возвращению сирийских беженцев на родину.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:10
Таяние ледников в Арктике обнажило новые острова
15:41
Израиль владеет усовершенствованной системой ПРО
14:56
Звезда "Игры престолов" отметила свое 33-летие в Париже
14:15
39 человек, найденные мертвыми в контейнере - китайцы
14:05
Депутат Балада: Ганц не звонил мне - в этом нет смысла
14:01
Мухаммед Штайе обещает прекратить рейды Израиля
13:38
У палестинцев появилась надежда?
13:26
Дери: мы не откажемся от правого блока и схемы президента
13:23
Сеть взорвало видео с котами, которые исполнили гимн ЛЧ
13:07
Рак у Заворотнюк вызван наследственностью?
13:02
Айман Уда: Ганц отменит закон против арабского строительства
12:52
Убийцы студента: "Мы искали кого-то в кипе и с пейсами"
12:03
"Бени Ганц устал от эго Яира Лапида"
12:02
В Албании раскрыта иранская террористическая ячейка
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus