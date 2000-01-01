24.10 15:02 MIGnews.com

Россия и Турция приступают к реализации договоренностей

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Анкара и Москва начинают предпринимать совместные шаги в рамках сочинских договоренностей по северо-востоку Сирии. Об этом заявило Министерство национальной обороны Турции,- сообщает ИА АнадолуТурция не допустит формирования террористической угрозы у своих границ и продолжит решительную борьбу с терроризмом, говорится в заявлении.В сообщении отмечается, что необходимость в продолжении антитеррористической операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии на данном этапе отпала ввиду достижения договоренностей с Россией.«Операция «Источник мира» внесла весомый вклад в ликвидацию террористической угрозы в регионе и положила конец давлению террористов на мирное население Сирии. Ликвидация террористической угрозы сводит на нет миграцию из Сирии», - говорится в документе.Отметим, что накануне Турция и Россия достигли договоренности по ситуации на северо-востоке Сирии, где проводится антитеррористическая операция «Источник мира». В соответствии с договоренностью, все подразделения YPG вместе с оружием будут выведены из сирийских районов Мюнбич и Талль-Рыфат.Также обе стороны примут необходимые меры для предотвращения инфильтрации террористических элементов. Кроме того, будут предприняты совместные усилия для содействия безопасному и добровольному возвращению сирийских беженцев на родину.