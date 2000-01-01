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Мухаммед Штайе обещает прекратить рейды Израиля. | Фото:24.10 14:01   MIGnews.com

Мухаммед Штайе обещает прекратить рейды Израиля

Палестинские официальные лица говорят, что израильская армия становится все более агрессивной, совершая рейды в районы, находящиеся под контролем Палестинской автономии (ПА). Премьер-министр Мухаммед Штайе в Рамалле недавно пообещал положить этому конец. 

Как он планирует добиться этого, однако, неясно.

Создавая политический прецедент, палестинский премьер-министр Мохаммед Штайе сказал газете «Аль-Кудс » 12 октября: «Мы предотвратим вторжение израильской оккупационной армии в район А на Западном берегу, не применяя насилие, а скорее нашими телами. Израиль совершает набеги на районы [ПА], и подписанные соглашения не допускают подобных вторжений. Мы сломаем статус-кво».

Отметим, что это первый случай, когда высокопоставленный палестинский чиновник пообещал предотвратить проникновение израильской армии в зону А, не объяснив, как это сделать. По мнению обозревателей из Аль-Монитор, это трудно сделать, так как ПА пытается обуздать вооруженные группировки, которые предотвращают израильские вторжения, а власть не поощряет народное сопротивление на Западном берегу.

Ранее, когда имели место политические контакты между ПА и Израилем, израильская армия не проводила патрулирование в зоне А, а скорее передавала информацию палестинским органам безопасности, которые, в свою очередь, арестовывали разыскиваемого человека в рамках координации безопасности между двумя сторонами.


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