24.10 13:38 MIGnews.com

У палестинцев появилась надежда?

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Президент России Владимир Путин добавил свой голос в хор негативных комментариев по поводу «Сделки века» Вашингтона о мире между палестинцами и израильтянами,-пишет Аль-Монитор,В интервью 13 октября телеканалу "Саудовская Аравия" Путин сказал в связи с соглашением, которое еще не было официально обнародовано, но считается, что оно сильно одобряет Израиль: "Нам нужно знать, о чем оно. США были довольно расплывчаты в деталях сделки. Вашингтон держал в неведении мировую и местную общественность, Ближний Восток и Палестину".Он добавил: «Мы считаем, что важно обеспечить решение с двумя государствами и создать государство Палестина. Мы предложили провести прямые переговоры в Москве между премьер-министром Израиля и главой Палестинской автономии (ПА), но, к сожалению, встреча так и не состоялась».Что касается примирения между палестинскими группировками, Путин сказал: «Мы делаем то, что можем. Мы провели несколько встреч между различными палестинскими группами. Восстановление палестинского единства было бы важным вкладом в этот процесс. Разговоры разными голосами подрывают единую позицию палестинцев».Заявления Путина прозвучали в преддверии его визита в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты 14-15 октября для обсуждения двусторонних связей, в результате чего его заявления о палестино-израильском конфликте приобрели особое значение.Саудовская Аравия стремится продвигать план США из-за сердечных отношений между президентом Дональдом Трампом и наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом.Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофал сказал «Аль-Монитор»: «Замечания Путина по поводу сделки столетия подтверждают, что причиной насилия в регионе является нерешенная палестинская проблема. Хотя у России прочные отношения с Израилем, потому что в Израиле 1,5 миллиона человек родом из Советского Союза, она подчеркивает необходимость предоставить палестинцам свои права. Усилия России по достижению примирения продолжаются, и, хотя ее отношения со всеми палестинскими группировками хороши, она считает, что ПА является законной партией, которая представляет палестинцев ».