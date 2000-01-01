24.09 11:11 MIGnews.com

США могут оторвать Турцию от России с помощью Сирии

Поделиться

Все по теме

Комментарии





У Вашингтона появился шанс вернуть былое доверие Анкары, пишет независимый аналитик Николас Морган в статье для The National Interest. По его словам, наступление сирийских правительственных войск на Идлиб создало "брешь" в российско-турецких отношениях, чем следует воспользоваться США. На протяжении многих лет сотрудничество Турции с Россией "изводило" Вашингтон.Сейчас в отношениях двух стран возникла брешь, которая может привести к расторжению их отношений. Но чтобы воспользоваться этой возможностью, США должны действовать решительно, полагает эксперт.Он признаёт, что администрация Трампа шлёт "противоречивые сигналы" о своей политике в Сирии. Сам президент хочет, чтобы США прекратили выполнять свои военные обязательства после разгрома "Исламского государства". Другие представители Вашингтона стремятся сохранить присутствие в стране, чтобы бороться с влиянием Ирана и убедиться, что ИГ не восстановится после ухода американцев."Сирия во многих отношениях стала яблоком раздора между Соединёнными Штатами и Турцией. Это привело к восстановлению турецко-российских связей и поставило двух союзников на грань конфронтации. Теперь, когда война снова усиливается, маятник качнулся в направлении, которое создаёт благоприятные условия для возобновления партнёрства между США и Турцией.Хотя это не устраняет всей напряжённости, которая существует между этими двумя странами, предоставление помощи Турции в час отчаяния может многое сделать для обретения нового влияния в Сирии и ещё больше оторвать Турцию от России", — заключает Николас Морган.