24.09 10:05 MIGnews.com

Великобритания, Германия и Франция обвинили Иран в нападении

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Лидеры Франции, Германии и Великобритании в совместном заявлении возложили на Иран ответственность за нападение на нефтяные объекты саудовской компании Saudi Aramco.«Мы самым решительным образом осуждаем нападение, совершенное 14 сентября 2014 года на нефтяные объекты в Саудовской Аравии», – говорится в коммюнике.Париж, Берлин и Лондон выразили «солидарность с Саудовской Аравией и ее народом».«Нет никаких сомнений в том, что Иран несет ответственность за это нападение. Иного правдоподобного объяснения произошедшему нет», – подчеркивается в документе. Лидеры также выразили поддержку осуществляемому в настоящее время расследованию для установления всех деталей инцидента.Дроны атаковали НПЗ в Саудовской Аравии в 04:00 по местному времени 14 сентября.Отметим, что власти Саудовской Аравии пока не возложили ответственность за взрывы на какую-то определенную группировку, но об атаке саудовской территории уже заявили повстанцы из йеменского движения «Ансаруллах» (хуситы). Согласно их утверждению, для атаки были использованы 10 дронов.