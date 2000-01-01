24.06 11:12 MIGnews.com

Москва учтет интересы Ирана на встрече в Иерусалиме

Поделиться

Все по теме

Комментарии





По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, Москва не выпустит из поля зрения интересы Ирана на трехсторонней встрече высокопоставленных чиновников из России, Израиля и США в Иерусалиме на фоне роста напряженности в регионе после того, как иранцы сбили американский беспилотник над Ормузским проливом."Иран находится в Сирии по приглашению законного правительства и активно участвует в борьбе с терроризмом. Поэтому, конечно, нам придется учитывать интересы Ирана", – сказал Николай Патрушев.В начале недели израильский советник по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат встретится с Патрушевым и его американским коллегой Джоном Болтоном в Иерусалиме для обсуждения различных региональных проблем. Ожидается, что усилия Ирана укрепить себя в военном отношении в Сирии, недавние нападения на нефтяные танкеры в Персидском заливе, в которых Вашингтон обвиняет Тегеран, и разваливающаяся ядерная сделка с Ираном станут главными в повестке дня встречи."Мы столкнемся с тем, что интересы государств имеют разные направления, – заявил Патрушев журналистам в российском городе Уфе. – Российская сторона учтет интересы Ирана и доведет их до сведения израильской и американской сторон".Ранее в четверг и без того высокая напряженность в отношениях между Тегераном и Вашингтоном достигла новых высот, когда Революционная гвардия Ирана сбила американский беспилотник над международными водами в Ормузском проливе.Тем временем, премьер-министр Биньямин Нетаньяху приветствовал "исторический и беспрецедентный" саммит на следующей неделе как важный шаг к обеспечению «стабильности на Ближнем Востоке в неспокойные времена»."Что важно в этой трехсторонней встрече двух сверхдержав в Государстве Израиль, так это то, что она в значительной степени свидетельствует о нынешнем международном положении Израиля среди народов", – добавил он.Ранее в этом месяце высокопоставленный американский чиновник заявил, что Вашингтон будет использовать эту встречу, чтобы сообщить Москве, что Иран должен уйти из Сирии, и запросить предложения России о том, как противостоять влиянию Тегерана в регионе.Согласно сообщению Reuters, неназванный чиновник заявил, что США поддерживают действия Израиля против иранского укрепления в Сирии."Мы надеемся, что вместе с израильтянами укажем, что мы не видим никакой положительной роли для иранцев – и это будет распространяться за пределы Сирии, Ливана, Ирака, Йемена, а также других мест, где они действуют", – сказал он.Чиновник добавил, что Вашингтон уверен, что саммит, на котором израильтяне будут принимать россиян и американцев в Иерусалиме, будет раздражителем для иранского руководства, и отметил, что тот факт, что в нем участвует Россия, является позитивным знаком."Тот факт, что русские признают важность этих разговоров, что они хотят вести их публично, я думаю, сам по себе весьма значим", – сказал чиновник.Согласно сообщению, опубликованному каналом общественного вещания КАН, Израиль и США предложат России стимулы для усилий по обузданию иранского влияния в Сирии, что может включать легитимизацию правления сирийского президента Башара Асада.Как отмечали ранее некоторые наблюдатели, Вашингтон и Тель-Авив прилагают усилия к тому, чтобы Москва изменила свою позицию в отношении военного присутствия Ирана в Сирии, и перестала бы оказывать ему соответствующую дипломатическую поддержку. И предстоящая встреча в Иерусалиме будто бы свидетельствует, что подобные планы реализуются успешно. Однако один из российских чиновников недавно назвал подобные утверждения смешными и "фейковыми".