24.06 15:20 MIGnews.com

Ким Чен Ын получил личное письмо от Дональда Трампа

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Государственное северокорейское информационное агентство KCNA («Центральное телеграфное агентство Кореи») сообщило, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от Президента США Дональда Трампа.«Прочитав письмо», Ким Чен Ын «с удовольствием отметил, что его содержание было "отличным"», – передает агентство. Северокорейский лидер также заявил, что серьезно подумает над его содержанием, говорится в сообщении. О чем именно говорилось в письме, не сообщается.До этого, 11 июня, Президент США Дональд Трамп заявил, что получил «теплое» и «прекрасное» послание от Ким Чен Ына, добавив, что доверяет главе КНДР, несмотря на отсутствие прогресса в переговорах, пишет по этому поводу агентство France-Presse.Отметим, что 21 июня американский Президент продлил действие санкций против КНДР еще на год.Ограничения продолжаются в связи с «необычайной и экстраординарной угрозой» национальной безопасности США из-за существования и возможного распространения ядерного оружия на Корейском полуострове. Впервые санкции были введены в 2008 году, после чего ежегодно продлевались. Они в первую очередь предполагают экономические ограничения вроде блокировки счетов и транзакций из страны.На фоне санкций Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын провели два саммита (второй закончился досрочно без итогового соглашения, планируется третий), а также обмениваются письмами. Впрочем, США регулярно отмечают, что снятие санкций возможно только после денуклеаризации Корейского полуострова.