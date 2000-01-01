24.06 12:20 MIGnews.com

Эрдоган вновь «потерял» Стамбул

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В ходе повторных выборов мэра Стамбула в воскресенье жители Стамбула вновь проголосовали за кандидата от оппозиции Экрема Имамоглу, который одержал полную победу над своим соперником Бинали Йилдиримом, набрав примерно 54% голосов против 45%.Это был не первый случай, когда Имамоглу, новичок в политике, выступавший за Республиканскую народную партию (НРП), занял пост мэра крупнейшего и наиболее символичного города страны.Он занимал этот пост в течение двух недель после голосования 31 марта. Тогда он выиграл с преимуществом в 13 000 голосов, но результат был спорно аннулирован после обвинений со стороны правящей Партии справедливости и развития (ПСР). На этот раз преимущество в голосовании составило около 750 000.Многие жители Стамбула, опрошенные Arab News, заявили, что хотят принять участие в этом историческом поворотном моменте для Стамбула. Похоже, что в политическом дискурсе Турции необходим ветер перемен.Стамбул является значимым экономическим и культурным центром, и потеря города в пользу оппозиции, на этот раз с таким большим отрывом, может ослабить позиции правящей партии, которая в марте уже потеряла контроль над несколькими ключевыми городами.«Если мы потеряем Стамбул, мы потеряем Турцию», – часто заявляет президент Реджеп Тайип Эрдоган, который начал свою политическую карьеру в качестве мэра этого города.По словам Берк Эсен, политического аналитика из Билкентского университета в Анкаре, это колоссальное поражение не только для Бинали Йилдирима, но и для Эрдогана, который рискнул повторить эти выборы.«Стамбул был оплотом Эрдогана и основным источником дохода для его партийной машины. После этих выборов президентство в турецком стиле подвергнется жесткой критике, поскольку у Эрдогана, похоже, больше нет поддержки большинства», – сказал он Arab News.Эсен отметил, что Эрдоган должен будет разделить власть и управлять страной с помощью других политических деятелей, в том числе и оппозиционных чиновников.«Плохая электоральная активность также воодушевит критиков Эрдогана в ПСР и ускорит формирование отдельных партий, либо его бывшими министрами Ахметом Давутоглу, либо Али Бабаджаном, либо, возможно, и тем, и другим», – добавил он.Для Озгура Унлухисарчикли, директора "Германского фонда им. Маршалла Соединенных Штатов", основным фактором, повлиявшим на итоги выборов в Стамбуле, является чувство несправедливости в турецком обществе в результате признания недействительными первых выборов.Предварительные опросы также показали, что курдские общины в Стамбуле, которые традиционно голосуют за прокурдскую ГДП, все чаще поддерживают Имамоглу после неоднозначного повторного голосования. Эсен сказал, что это помогло увеличить число сторонников Имамоглу в районах, где база ТЭЦ была исторически слабой.