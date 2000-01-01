24.05 22:34 MIGnews.com

Китай и США на грани новой холодной войны

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Соединенные Штаты подталкивают отношения с Китаем к «грани новой холодной войны», заявил в воскресенье министр иностранных дел Китая, где напряженность растет по поводу коронавируса, статуса Гонконга и других проблем,- пишет AFP/«Нам стало известно, что некоторые политические силы в США захватывают отношения между Китаем и США и ставят наши две страны на грань новой холодной войны», - заявил журналистам министр иностранных дел Ван Йи.Давние трения между двумя державами из-за торговли, прав человека и других проблем были подняты на новый уровень после вспышки COVID-19.Ван не определил, на какие «силы» он ссылался, но президент США Дональд Трамп выступил с мировой критикой по поводу первоначального ответа Китая на пандемию, которая привела к гибели более 330 000 человек и экономической «бойне» по всему миру.Внесение в законодательный орган Китая в пятницу предложения о введении в Гонконге закона о безопасности для подавления продемократического движения полуавтономного города еще больше подняло температуру, вызвав осуждение США и всего мира.Но Ван нанёс ответный удар по Вашингтону, обвинив его в том, что он пытается «напасть на Китай и нанести им ущерб».«Помимо опустошения, вызванного новым коронавирусом, в США также распространяется политический вирус», - сказал Ван на пресс-конференции в рамках ежегодного законодательного собрания.«Этот политический вирус использует любую возможность для нападок и клеветы на Китай. Некоторые политики полностью игнорируют основные факты и сфабриковали слишком много лжи, нацеленной на Китай, и составили слишком много заговоров ».