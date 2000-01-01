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Байден будет держать войска в Сирии в качестве рычага | Фото:24.05 20:30   MIGnews.com

Байден будет держать войска в Сирии в качестве рычага

При президентстве Джо Байдена Соединенные Штаты сохранят военное
присутствие на северо-востоке Сирии в качестве рычага воздействия на режим, считает

Тони Блинкен главный советник кандидата в президенты по внешней
политике.

В интервью для CBS он указал, что сотни американских военнослужащих,
дислоцированных на северо-востоке Сирии, чтобы консультировать
партнерские силы, борющиеся с Исламским государством и охранять нефтяные
месторождения региона, останутся там, если президентом США будет избран
Байден.

«Они не должны быть там ради нефти», - сказал он, - «как это хотел бы
президент Трамп», - добавил он, - «но они там рядом с ней. Это точка
воздействия, потому что сирийское правительство хотело бы иметь власть над
этими ресурсами. Мы не должны бросать это бесплатно ».

Политика администрации Дональда Трампа в отношении Сирии ставит во главу
угла предотвращение возрождения Исламского государства, ослабление
влияния Ирана и стремление к прочному политическому урегулированию,
чтобы положить конец войне. Что касается последнего, Блинкен обвинил
нынешнюю администрацию в передаче слишком большого влияния России и
Ирану, которые поддерживают президента Сирии Башара Асада, и Турции,
которая поддерживает оппозицию, которая пытается свергнуть его.

«Какой сейчас дипломатический процесс существует? Мы не в нем США в
Сирии находится в AWOL »,- сказал Блинкен. «Я не могу гарантировать
успех. Я могу гарантировать, что в администрации Байдена мы хотя бы там
появимся ».


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