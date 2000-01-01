24.05 20:30 MIGnews.com

Байден будет держать войска в Сирии в качестве рычага

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При президентстве Джо Байдена Соединенные Штаты сохранят военноеприсутствие на северо-востоке Сирии в качестве рычага воздействия на режим, считаетТони Блинкен главный советник кандидата в президенты по внешнейполитике.В интервью для CBS он указал, что сотни американских военнослужащих,дислоцированных на северо-востоке Сирии, чтобы консультироватьпартнерские силы, борющиеся с Исламским государством и охранять нефтяныеместорождения региона, останутся там, если президентом США будет избранБайден.«Они не должны быть там ради нефти», - сказал он, - «как это хотел быпрезидент Трамп», - добавил он, - «но они там рядом с ней. Это точкавоздействия, потому что сирийское правительство хотело бы иметь власть надэтими ресурсами. Мы не должны бросать это бесплатно ».Политика администрации Дональда Трампа в отношении Сирии ставит во главуугла предотвращение возрождения Исламского государства, ослаблениевлияния Ирана и стремление к прочному политическому урегулированию,чтобы положить конец войне. Что касается последнего, Блинкен обвинилнынешнюю администрацию в передаче слишком большого влияния России иИрану, которые поддерживают президента Сирии Башара Асада, и Турции,которая поддерживает оппозицию, которая пытается свергнуть его.«Какой сейчас дипломатический процесс существует? Мы не в нем США вСирии находится в AWOL »,- сказал Блинкен. «Я не могу гарантироватьуспех. Я могу гарантировать, что в администрации Байдена мы хотя бы тампоявимся ».