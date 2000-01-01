24.05 21:40 MIGnews.com

Тегеран обвиняют в кибератаке на агентства новостей Британии

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Иран обвиняют в использовании «сложной программы, спонсируемой государством» по кибер-дезинформации для выявления и ареста участников лондонского выпуска новостей на персидском языке.Как сообщает Arab News, Iran International был целью киберпреступников, которые, как полагают, работают на Корпус стражей исламской революции, которые сделали копии учетных записей канала в социальных сетях и их самых популярных репортеров.Махмуд Энаят, генеральный менеджер Iran International, сказал, что это попытка установить и арестовать сторонников канала в стране.«Они выложат фальшивые объявления о вакансиях от наших докладчиков в Instagram, люди будут подавать заявки изнутри Ирана, и на следующий день в их дверь постучат, и их арестуют за желание« работать с врагом »,- рассказал Энаят Arab News.Тем не менее, Тегеран не просто привязался к Instagram. По словам Энаята, фальшивый аккаунт Iran International Telegram привлек более 600 000 подписчиков, и его использовали для выявления и ареста иранцев, которые считают, что они подписались на настоящую платформу.«Иран Интернэшнл» освещал ноябрьские протесты, которые всколыхнули страну, нападение режима на украинский пассажирский самолет и коррупцию вокруг кризиса с коронавирусом. Энаят считает, что именно поэтому этот канал становится объектом преследования со стороны режима.«Мы задаем вопросы об этих вещах - о реальных новостях, о том, что происходит, о том, что правительство не хочет, чтобы мы освещали», - сказал он.«Они делают все возможное, чтобы иранцы не имели доступа к этим новостям и не читали их, а также чтобы мы не сообщали об этом».Марк Стивенс, QC, председатель Глобальной сетевой инициативы - правозащитной организации, которая стремится продвигать свободу выражения мнений и неприкосновенность частной жизни в Интернете - сказал: «Любой, кто обнаруживает, что следует за Ираном, немедленно подвергает себя опасности». Он добавил: «Это сложная государственная программа».По словам Стивенса, неспособность Instagram, принадлежащего Facebook, эффективно контролировать сайт, является нарушением международного права.И Энаят, и Стивенс призвали Facebook должным образом противостоять этой постоянной проблеме. Facebook ответил, что расследует эту проблему.Энаят сказал: «Существует реальная угроза безопасности людей. Мы знаем, что они нацелены на людей через эти поддельные профили ».Платформы социальных сетей «обязаны заботиться о своих членах, которые также являются нашей аудиторией», – добавил он.