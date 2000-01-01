Ким Чен Ын обещает больше усилить сдерживание ядерной войны
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел военную встречу для обсуждения новой политики по укреплению ядерного потенциала страны в условиях затянувшихся переговоров о денуклеаризации с Соединенными Штатами, сообщили государственные СМИ KCNA в воскресенье.
Заседание влиятельной Центральной военной комиссии правящей Рабочей партии ознаменовало первое публичное выступление Ким за три недели. За последние два месяца он совершил необычайно мало прогулок на фоне проблем с коронавирусом,- пишет REUTERS.
Северная Корея ввела строгие меры против коронавируса, хотя и утверждает, что у нее нет подтвержденных случаев. Это следует из интенсивных предположений о здоровье Кима в прошлом месяце после того, как он пропустил ключевую годовщину.
Переговоры под руководством США, направленные на ликвидацию северокорейских ядерных и ракетных программ, с конца прошлого года мало продвинулись, особенно после начала глобальной битвы за коронавирус.
На встрече обсуждались меры по укреплению вооруженных сил и «надежному сдерживанию постоянных больших или малых военных угроз со стороны враждебных сил», сообщило KCNA.
«На встрече была изложена новая политика для дальнейшего усиления сдерживания ядерной войны в стране и приведения стратегических вооруженных сил в состояние повышенной готовности. Также были приняты решающие меры для значительного увеличения огневой мощи артиллерийских орудий»,- говорится в сообщении.