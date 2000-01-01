24.05 19:35 MIGnews.com

Китай "открыт" усилиям по выявлению источника коронавируса

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Китай «открыт» для международного сотрудничества с целью выявления источника нового коронавируса, но любое расследование должно быть «свободным от политического вмешательства», заявил в воскресенье министр иностранных дел Китая.Ван Йи выступил против того, что он назвал попытками американских политиков «сфабриковать слухи» о происхождении возбудителя и «стигматизировать Китай».В последние недели Соединенные Штаты и Австралия призвали провести расследование причин возникновения пандемии.Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Китай в отсутствии прозрачности по этому вопросу и неоднократно выдвигали теорию о том, что вирус просочился из китайской лаборатории с максимальной безопасностью.Большинство ученых считают, что вирус «прыгнул» от животных к людям, возможно, с рынка, продающего экзотических животных на мясо в центральном китайском городе Ухань.«Китай открыт для сотрудничества с международным научным сообществом, чтобы выяснить источник вируса», - сказал Ван на пресс-конференции в кулуарах ежегодной сессии парламента Китая.«В то же время мы считаем, что это должно быть профессионально, справедливо и конструктивно», - добавил он.«Справедливость означает, что процесс свободен от политического вмешательства, уважает суверенитет всех стран и противостоит любой презумпции вины».Всемирная организация здравоохранения также призвала Пекин пригласить их к расследованию источника, при этом Китай предложил, чтобы «глобальный ответ» на COVID-19 оценивался только после окончания пандемии.