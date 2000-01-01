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Китай `открыт` усилиям по выявлению источника коронавируса | Фото:24.05 19:35   MIGnews.com

Китай "открыт" усилиям по выявлению источника коронавируса

Китай «открыт» для международного сотрудничества с целью выявления источника нового коронавируса, но любое расследование должно быть «свободным от политического вмешательства», заявил в воскресенье министр иностранных дел Китая.

Ван Йи выступил против того, что он назвал попытками американских политиков «сфабриковать слухи» о происхождении возбудителя и «стигматизировать Китай».

В последние недели Соединенные Штаты и Австралия призвали провести расследование причин возникновения пандемии.
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео обвинили Китай в отсутствии прозрачности по этому вопросу и неоднократно выдвигали теорию о том, что вирус просочился из китайской лаборатории с максимальной безопасностью.

Большинство ученых считают, что вирус «прыгнул» от животных к людям, возможно, с рынка, продающего экзотических животных на мясо в центральном китайском городе Ухань.

«Китай открыт для сотрудничества с международным научным сообществом, чтобы выяснить источник вируса», - сказал Ван на пресс-конференции в кулуарах ежегодной сессии парламента Китая.

«В то же время мы считаем, что это должно быть профессионально, справедливо и конструктивно», - добавил он.

«Справедливость означает, что процесс свободен от политического вмешательства, уважает суверенитет всех стран и противостоит любой презумпции вины».

Всемирная организация здравоохранения также призвала Пекин пригласить их к расследованию источника, при этом Китай предложил, чтобы «глобальный ответ» на COVID-19 оценивался только после окончания пандемии.


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