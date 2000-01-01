Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Москва хочет провести саммит Нетаниягу-Аббас | Фото:24.05 14:50   MIGnews.com

Москва хочет провести саммит Нетаниягу-Аббас

Заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов в субботу сообщил члену ЦК ООП Хусейну аль-Шейху, что Россия готова организовать в Москве личную встречу между председателем Палестинской администрации Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Об этом сообщает ТАСС.

«[Богданов] подчеркнул актуальность предложения, сделанного российскими властями ранее относительно личной встречи между [Аббасом и Нетаниягу] без предварительных условий в Москве», - говорится в заявлении российского МИДа в субботу.

Аль-Шейх рассказал Богданову о последнем решении Палестинской автономии разорвать сотрудничество с Израилем.

По данным Министерства иностранных дел, Россия подтвердила свою «неизменную позицию в поддержку законных прав палестинского народа на самоопределение, включая создание собственного независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которая будет жить в мире и добрососедство с Израилем ».

Российская сторона "также заявила о своей готовности продолжать усилия, в том числе в рамках ближневосточного квартета, по обеспечению сотрудничества в построении конструктивного палестино-израильского переговорного процесса, основанного на известной международно-правовой основе ближневосточного урегулирования", добавило министерство.

Отметим, что по информации Jewish Press, с 20 мая, когда Аббас объявил, что все сотрудничество с Израилем, в том числе между силами безопасности, было прекращено, ИДФ не инициировали аресты подозреваемых в терроризме в ПА. Между тем между демонстрантами ХАМАСа и силами безопасности ПА уже произошли столкновения, в результате которых были ранены.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:13
Ганц оправдал право Нетаниягу на презумпцию невиновности
15:52
Адвокат Нетаниягу просит у суда еще пару месяцев
15:37
Нетаниягу: Нет лучшей дезинфекции, чем свет солнца
15:28
Jack Kuba открывает филиалы презентацией купальников
15:10
Нетаниягу прибыл на заседание суда
14:29
Израиль: начальные классы продолжат обучение до 10 августа
14:27
Когда закончится пандемия: ученые дали ответ
14:06
Нетаниягу назвал главную задачу в борьбе с COVID-19
13:45
Какое гражданство предпочитают палестинцы в Иерусалиме
13:31
Кнессет: с повестки дня снят вопрос о новых министерствах
13:06
"Дело 1000 практически решено"
13:03
Ганц: нужно работать над примирением израильского общества
12:42
Иранские танкеры с топливом добрались до Венесуэлы
12:21
Бат-Ям: на берег вынесло труп мужчины
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  