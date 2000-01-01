24.05 14:50 MIGnews.com

Москва хочет провести саммит Нетаниягу-Аббас

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов в субботу сообщил члену ЦК ООП Хусейну аль-Шейху, что Россия готова организовать в Москве личную встречу между председателем Палестинской администрации Махмудом Аббасом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Об этом сообщает ТАСС.«[Богданов] подчеркнул актуальность предложения, сделанного российскими властями ранее относительно личной встречи между [Аббасом и Нетаниягу] без предварительных условий в Москве», - говорится в заявлении российского МИДа в субботу.Аль-Шейх рассказал Богданову о последнем решении Палестинской автономии разорвать сотрудничество с Израилем.По данным Министерства иностранных дел, Россия подтвердила свою «неизменную позицию в поддержку законных прав палестинского народа на самоопределение, включая создание собственного независимого государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которая будет жить в мире и добрососедство с Израилем ».Российская сторона "также заявила о своей готовности продолжать усилия, в том числе в рамках ближневосточного квартета, по обеспечению сотрудничества в построении конструктивного палестино-израильского переговорного процесса, основанного на известной международно-правовой основе ближневосточного урегулирования", добавило министерство.Отметим, что по информации Jewish Press, с 20 мая, когда Аббас объявил, что все сотрудничество с Израилем, в том числе между силами безопасности, было прекращено, ИДФ не инициировали аресты подозреваемых в терроризме в ПА. Между тем между демонстрантами ХАМАСа и силами безопасности ПА уже произошли столкновения, в результате которых были ранены.