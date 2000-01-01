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Какое гражданство предпочитают палестинцы в Иерусалиме | Фото:24.05 13:45   MIGnews.com

Какое гражданство предпочитают палестинцы в Иерусалиме

Только 15% палестинцев , проживающих в Иерусалиме отдают предпочтение израильскому гражданству над палестинским, по сравнению с 52% в 2015 году, согласно опросу общественного мнения, проведенного Институтом Вашингтонского ближневосточных исследований. Опрос проводился под руководством Дэвида Поллока, который представил опрос во время виртуальной лекции, организованной Иерусалимским институтом политических исследований 9 мая.

Опрос, проведенный в течение 2018, 2019 годов и первых двух месяцев 2020 года, выявил значительные изменения во мнениях среди палестинского населения в Иерусалиме по сравнению с предыдущими опросами в 2010, 2011 и 2015 годах.

Израиль предоставляет палестинцам в Иерусалиме, а это около 435 000 человек, удостоверение личности, обозначающее статус постоянного жителя, и отказывает им в получении палестинского гражданства.

Поллок объяснил изменение взглядов палестинских Иерусалимцев за последние пять лет несколькими причинами, в частности вспышкой интифады в 2015 году, которое длилось полтора года, в дополнение к напряженности вокруг мечети Аль-Акса.

Согласно опросу, изменение связано также с активизацией действий нескольких сторон, в частности Турции, Палестинской администрации и ХАМАС, по оказанию услуг палестинцам в Иерусалиме.


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