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flickr/The White House 24.05 14:16   MIGnews.com

Иран обвиняет американцев и саудовцев

Спикер исламского меджлиса Ирана Али Лариджани, во вторник на открытом заседании меджлиса, комментируя недавний арабо-американский саммит в Эр-Рияде, заявил: "Саудовцы и американцы претендуют на борьбу с терроризмом в условиях, когда оба эти государства приложили свою руку к возникновению разного рода экстремистских и террористических группировок".

Он также назвал Эр-Рияд "эпицентром экспорта терроризма".

Коснувшись недавнего доклада американских спецслужб о причастности саудовцев к терактам 11 сентября в США, он заметил: "Не остается никаких сомнений, что террористические группировки вроде ДАИШ, "Фронт ан-Нусра" и многие другие возникли в регионе усилиями саудовцев и продолжают получить от них поддержку".

Как известно, в Эр-Рияде в минувшее воскресенье прошло совещание с участием президента США Дональда Трампа и лидеров ряда арабо-мусульманских государств под девизом "борьбы с терроризмом".
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