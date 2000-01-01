24.05 14:16 MIGnews.com

Иран обвиняет американцев и саудовцев

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Спикер исламского меджлиса Ирана Али Лариджани, во вторник на открытом заседании меджлиса, комментируя недавний арабо-американский саммит в Эр-Рияде, заявил: "Саудовцы и американцы претендуют на борьбу с терроризмом в условиях, когда оба эти государства приложили свою руку к возникновению разного рода экстремистских и террористических группировок".Он также назвал Эр-Рияд "эпицентром экспорта терроризма".Коснувшись недавнего доклада американских спецслужб о причастности саудовцев к терактам 11 сентября в США, он заметил: "Не остается никаких сомнений, что террористические группировки вроде ДАИШ, "Фронт ан-Нусра" и многие другие возникли в регионе усилиями саудовцев и продолжают получить от них поддержку".Как известно, в Эр-Рияде в минувшее воскресенье прошло совещание с участием президента США Дональда Трампа и лидеров ряда арабо-мусульманских государств под девизом "борьбы с терроризмом".