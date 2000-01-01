24.04 14:17 MIGnews.com

National Interest: Америке не победить в сирийской войне

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Скоро пойдёт шестой год гражданской войны в Сирии. Она была и остаётся «настоящей человеческой трагедией», что подтверждается недавними смертями и разрушениями, которые произошли в результате захвата правительственными войсками Алеппо. На фоне хаоса, который наблюдается воочию в нескольких точках Сирии, становится ясно, что «страна не ближе к разрешению конфликта, чем была шесть лет назад», несмотря на помощь США. Конфликт не разрешится на условиях, навязанных извне, но может решиться, если политическое урегулирование будет достигнуто теми, кому «придётся жить с его результатами», пишут авторы National InterestПолитика США в отношении Сирии на протяжении шести лет была «абсолютно провальной»- считают авторы National Interest, побывавшие в Сирии.По их мнению, США уже давно должны применить новую стратегию, которая предоставит реальный шанс на успех. В то же время они уверены в том, что конфликт не разрешится на условиях, навязанных извне, и сирийцы должны сами бороться и завоёвывать своё собственное будущее.Однако, вряд ли это мнение американских журналистов будет принято во внимание руководством США при осуществлении политики в Сирии. Америку в этой стране бросает из одной крайности в другую. От утверждения, что «Асад делу не помеха», до угроз преподать ему урок с помощью «Томагавков»