24.02 13:23 MIGnews.com

США контролируют ракетные угрозы Ирана

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Посол США в Саудовской Аравии Джон Абизаид сказал, что Эр-Рияд «сделал огромные усилия для подавления исламского экстремизма суннитов в пределах их собственных границ, и они были отличным партнером по сотрудничеству с нами, и они будут продолжать это делать».Наряду с Саудовской Аравией, Соединенные Штаты "настойчиво отслеживают ракетные угрозы Ирана на Ближнем Востоке", сообщает The Washington Free Beacon. в четверг со ссылкой на военных чиновников США, Авиабаза приняла более 2500 американских военнослужащих в начале января и располагает передовым истребительным парком, чтобы помочь саудовцам в защите своей страны от иранских ракетных ударов, сообщают военные представители США.Соединенные Штаты также установили ракетные комплексы "земля-воздух" "Патриот" для предотвращения возможных иранских ударов, аналогичных тем, которые были нанесены в сентябре 2019 года на нефтяных месторождениях Арамко в Саудовской Аравии. С тех пор Иран не наносил ударов по Саудовской Аравии.«Тот факт, что мы здесь сегодня, тот факт, что так много молодых американских мужчин находятся здесь и на других объектах не только здесь, в Саудовской Аравии, но и в Ираке, действительно в Катаре ... Я думаю, демонстрирует, что спрос на сдерживание сохраняется», - сказал Помпео.«Вам нужно только взглянуть на ленту аятоллы в Твиттере, чтобы понять, что это люди, которые глубоко презирают самые фундаментальные идеи, которые нам так дороги в Соединенных Штатах Америки, и их желание стереть государство Израиль с карты мира. и причинять вред Соединенным Штатам Америки остается, и наша цель состоит в том, чтобы изменить это поведение режима», - добавил он.Помпео сказал журналистам, что уничтожение США иранского генерала Кассема Сулеймани имело «множественные последствия».«Во-первых, я думаю, что это продемонстрировало решимость. Не только для Соединенных Штатов, но и для всех сил, которые борются против Исламской Республики Иран », - сказал он. «Он активно готовил убийство американцев. Он убил американцев ... и я думаю, что вы можете видеть, что теперь он дал иранцам понимание того, что наше понятие сдерживания реально ».Посол США в Саудовской Аравии Джон Абизаид заявил журналистам, что Эр-Рияд «сделал огромные усилия для подавления исламского экстремизма суннитов в пределах их собственных границ, и они были отличным партнером по сотрудничеству с нами, и они будут продолжать это делать».