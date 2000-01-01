24.02 12:20 MIGnews.com

Турция попросила у Штатов ЗРК Patriot

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Турция попросила Соединенные Штаты разместить батареи «Патриот» на своей южной границе, сообщил американский представитель «Аль-Монитор».Соединенные Штаты не приняли решение о том, следует ли размещать батареи Patriot на южной границе Турции после получения запроса от Анкары, сообщил агентству Al-Monitor американский чиновник. Спрос возникает на фоне продолжающихся столкновений в удерживаемой оппозицией провинции Идлиб в Сирии, когда в четверг в результате авиаудара режима погибли два турецких солдата.Сначала Блумберг сообщил, что Турция запросила две ракетные батареи через специального представителя США по Сирии Джима Джеффри, который служил посланником США в Анкаре при администрациях Джорджа Буша и Барака Обамы. «Аль-Монитор» не сразу дала понять, когда поступил запрос, как он был передан, сколько батарей запрашивала Турция или просила ли Анкара приобрести или одолжить устройства.Любая турецкая сделка на батареи «Патриот» может столкнуться с трудностями, поскольку администрация Дональда Трампа уже заключила соглашение о противоракетной обороне американского производства на 3,5 млрд долларов после того, как Анкара в июле поставила российскую систему ПВО С-400. Пентагон давно опасался, что мощная радиолокационная система российского оружия может быть использована для ослабления возможностей истребителя F-35.Турецкие СМИ сообщили в пятницу, что Соединенные Штаты отклонили запрос. Но Соединенные Штаты, скорее всего, не смогут одобрить или отклонить такой запрос, сделанный через Джеффри, поскольку Турция должна будет уведомить министерство обороны об их официальном интересе к системе Patriot посредством письма в агентство. Тогда у Пентагона будет около четырех месяцев, чтобы ответить.Министерство обороны могло бы решить переместить «Патриот» на южную границу Турции, чтобы помочь союзнику НАТО, но агентство столкнется с еще большей нагрузкой в связи с уже растянутым охватом системы противоракетной обороны. Пентагон рассматривает возможность размещения батарей в Ираке после того, как 8 января в результате удара иранской баллистической ракеты более 100 американских солдат получили легкие черепно-мозговые травмы.Бывшие официальные лица США, которые работали с Турцией по вопросам обороны, говорят, что характер запроса не является необычным. Союзники по НАТО также развернули поддержку противовоздушной обороны Турции , совсем недавно во время боевых действий в Сирии в 2013 году. Но после покупки S-400 вопреки советам администрации Трампа и НАТО, Соединенные Штаты могут с меньшей вероятностью выполнить чрезвычайный запрос.«Они всегда делают [это], когда в их окрестностях становится жарко. Давайте посмотрим, что говорит НАТО, и, если НАТО согласится, давайте посмотрим, кто занимается противовоздушной обороной. Отправят ли США еще раз Patriot или мы скажем: «Не в этот раз Эрдоган. Покупай! Может, им стоит использовать С-400 из России», - сказал Al-Monitor Джим Таунсенд, бывший заместитель помощника министра обороны при администрации Обамы.