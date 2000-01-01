24.02 11:05 MIGnews.com

Объявлен результат парламентских выборов в столице Ирана

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Окончательный результат парламентских выборов в Тегеране и его пригородах показал в воскресенье, что принципалы, главные соперники реформистов, победили на выборах.Список кандидатов, представленный Советом Союза исламских революционных сил по избирательному округу Тегерана, победил на выборах в столице.Бывший мэр Тегерана Мохаммад Бакер Калибаф, баллотировавшийся на 12 президентских выборах в 2017 году, занимает первое место в списке, набрав 1 265 287 голосов.Мостафа Ага-Мирсалим, один из шести кандидатов, претендующих на пост президента Ирана в 2017 году, занимает второе место в списке, набрав 892 318 бюллетеней.Общенациональные выборы в парламент и промежуточные выборы в Ассамблею экспертов официально начались в Иране в пятницу утром и закрылись в полночь.Часы голосования были продлены в четыре раза. Срок был первоначально установлен в 6 часов вечера, но окончательно голосование было продлено до 12 часов утра.Пройдя официальный процесс квалификации Совета стражей Ирана, на голосование прошли в общей сложности 7 148 кандидатов, в том числе десятки иранцев из религиозных меньшинств.В парламенте было 290 мест. Законодатели избираются сроком на 4 года без ограничений для повторного избрания действующего или бывшего парламентария.Кроме того, люди в пяти провинциях: Северный Хорасан, Хорасан Разави, Фарс, Тегеран и Кум пошли на избирательные участки, чтобы избрать 7 кандидатов, баллотирующихся на промежуточных выборах в Ассамблею экспертов из 88 членов, высокопоставленный орган, который выбирает лидера Исламской революция.Члены собрания избираются прямым голосованием на восьмилетний срок. Он проводит встречи раз в два года, чтобы назначить нового председателя