24.02 16:25 MIGnews.com

Санкции не помешают С-400

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Россия уверена, что американские финансовые санкции не окажут никакого влияния на поставку ракетных комплексов С-400 в Индию. При этом на данный момент ведётся разработка альтернативных долларовому способов оплаты сделки, в том числе и внациональных валютах, пишет The Economic Times.По словам заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолия Пунчука, система ПРО, которая может уничтожать цели на дистанции до 300 км, должна поступить в Индию к октябрю следующего года. Кроме того, он добавил, что западные санкции никак не скажутся на технических аспектах сделки.В то же время американские санкции, препятствующие финансовым институтам вести бизнес с российскими военными компаниями, по-прежнему мешают платежам, так как некоторые банки не слишком горят желанием брать на себя дополнительные риски.Тем не менее, чиновник утверждает, что доллары уже нельзя считать универсальной обменной валютой, добавляя, что оплату можно произвести по другим каналам."Мы не видим, каким образом санкции могут сказаться на контракте. Самое важное, чтобы системы транзакций начали функционировать как можно скорей, чтобы мы могли выполнить наши обязательства. Мы создаём собственную систему для денежных транзакций… Кроме того, и у Индии, и у России устойчивые национальные валюты", — отметил чиновник, добавив, чтоДели получит ультрасовременную систему в ближайшее время.Вероятно, Россия больше чем Индия заинтересована в том, чтобы обеспечить стабильный прием оплаты за поставляемую российскими ВПК продукцию, однако обе эти страны приглашены присоединится к финансовому механизму – INSTEX, созданному ЕС с целью обойти санкции США в отношении Ирана.