Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Санкции не помешают С-400 | Фото:24.02 16:25   MIGnews.com

Санкции не помешают С-400

Россия уверена, что американские финансовые санкции не окажут никакого влияния на поставку ракетных комплексов С-400 в Индию. При этом на данный момент ведётся разработка альтернативных долларовому способов оплаты сделки, в том числе и в
национальных валютах, пишет The Economic Times.

По словам заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолия Пунчука, система ПРО, которая может уничтожать цели на дистанции до 300 км, должна поступить в Индию к октябрю следующего года. Кроме того, он добавил, что западные санкции никак не скажутся на технических аспектах сделки.

В то же время американские санкции, препятствующие финансовым институтам вести бизнес с российскими военными компаниями, по-прежнему мешают платежам, так как некоторые банки не слишком горят желанием брать на себя дополнительные риски.

Тем не менее, чиновник утверждает, что доллары уже нельзя считать универсальной обменной валютой, добавляя, что оплату можно произвести по другим каналам.

"Мы не видим, каким образом санкции могут сказаться на контракте. Самое важное, чтобы системы транзакций начали функционировать как можно скорей, чтобы мы могли выполнить наши обязательства. Мы создаём собственную систему для денежных транзакций… Кроме того, и у Индии, и у России устойчивые национальные валюты", — отметил чиновник, добавив, что
Дели получит ультрасовременную систему в ближайшее время.

Вероятно, Россия больше чем Индия заинтересована в том, чтобы обеспечить стабильный прием оплаты за поставляемую российскими ВПК продукцию, однако обе эти страны приглашены присоединится к финансовому механизму – INSTEX, созданному ЕС с целью обойти санкции США в отношении Ирана.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:37
В марте может сильно подорожать бензин
23:22
40 000 бегунов приняли участие марафоне в Израиле
22:44
Ученые открыли способ прогноза метастазирования меланомы
21:34
Еврейскую журналистку атаковали сторонники Мадуро
21:04
Предотвращена попытка контрабанды оружия из Иордании  
20:52
Злоумышленник пытался захватить самолет в Бангладеш
20:33
В США обеспокоены связью Нетаниягу с ультраправой партией
20:13
Бывшая подчиненная не верит в слезный ритуал Ошрат Котлер
20:08
Рухани грозит отставка из-за недовольства иранцев
20:02
Три генерала и Лапид. О природе блока Кахоль-Лаван
19:52
Британский законодатель отметил рост антисемитизма
19:25
Эрдоган осудил "тоталитарную" систему управления в Египте
19:05
Москва: тысячи человек вышли на марш памяти Бориса Немцова
18:45
Лицман клянется не служить в одном правительстве с Лапидом
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus