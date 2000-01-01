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Утонули или утопили 24.02 11:28   MIGnews.com

Утонули или утопили

Китай и Россия недавно подписали договор о поставке Китаю ЗРК С-400, но на днях генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что судно, которое везло ПВО С-400 в Китай, попало в шторм.

По сообщениям СМИ, Россия подтвердила, что поставляемая в Китай партия ЗРК С-400 затонула в море из-за шторма.

Сергей Чемезов, который посетил выставку оружие IDEX-2019 в Абу Даби, не разгласил подробностей инцидента.

Он сказал, что Россия отправила ракеты "40N6", но в результате шторма на пути в Китай ракеты были повреждены, в связи с чем, вооружение было утилизировано. "Новые ракеты для систем С-400 изготавливаются в рамках контракта с Китаем взамен поврежденных боеприпасов", добавил Чемезов.

Эта ситуация порождает несколько вопросов. Первый из них - утонули ракеты или были повреждены, а затем утилизированы уже на берегу?. Второй- если утонули , то сработала ли система самоликвидации или она была отключена на момент транспортировки?. Третий- смогут ли «партнеры» России из НАТО добраться до этих утонувших изделий?. Если доберутся, то конфуз может выйти изрядный.

"40N6" - один из трех типов зенитных ракет С-400, с большей дальностью действия, способные поразить цели на расстоянии до 250 милей. Как сообщается, Китай подписал с Россией договор о закупке ЗРК С-400 в 2015 году.

Как пишет вышеуказанный веб-сайт, Кремль пообещал властям Китая при первой возможности отправить в эту страну ракетную систему. Китай планирует купить высокоразвитую ракетную систему для противодействия американским военным самолетам в Южно-Китайском море и укрепления своих противовоздушных позиций.

Радиус действия ЗРК С-400 по меньшей мере в два раза выше, чем у американской системы ПВО Patriot.


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