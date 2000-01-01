24.02 10:36 MIGnews.com

А вас я попрошу остаться

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На фоне приближения крайнего срока вывода сил США, воюющих с Исламским государством в Сирии, ближайшие европейские союзники Америки отклонили просьбу администрации Трампа заполнить этот пробел своими собственными войсками. Так считают американские и иностранные официальные лица, сообщает-Washington postСоюзники «единодушно» заявили Соединенным Штатам, что они «не останутся, если вы уйдете», заявил высокопоставленный чиновник администрации. Франция и Великобритания - единственные другие страны, чьи войска на местах в возглавляемой США коалиции борются против Исламского государства.Наряду с Соединенными Штатами они обеспечили подготовку, поставки, материально-техническое обеспечение и разведку для сирийских демократических сил, группы, в которой преобладают курды, которая участвовала в большей части боевых действий.Тем временем, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что он был озадачен политикой Трампа. А министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что «нет никаких шансов на то, что британские силы заменят американцев» в Сирии.Европейский отказ остаться, пока президент Трамп не отменит хотя бы часть своего приказа о выводе войск, является одним из нескольких факторов, которые, по словам военных чиновников США, законодателей и высокопоставленных представителей администрации, должны заставить Трампа снова задуматься, и в конечном итоге это может привести к тому, что США в той или иной мере изменят свое решение о выводе войск из Сирии.