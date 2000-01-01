США запрещают выдачу иранцам торгово-инвестиционных виз
Соединенные Штаты запретили всем иранцам въезд в страну по торговым и инвестиционным визам с четверга.
Служба гражданства и иммиграции США заявила, что изменение было связано с прекращением в октябре 2018 года договора о дружбе в Иране, сообщает Reuters.
Как известно, Вашингтон вышел из знаменательной ядерной сделки 2015 года и ввел санкции против Тегерана в отношении его ядерных и ракетных программ
Госсекретарь Майк Помпео впоследствии заявил, что Вашингтон "расторгнул" договор, и он заявил, что он "запоздал на 39 лет".
По словам USCIS, иранцы больше не будут иметь права на неиммиграционные визы E-1 и E-2, которые позволяют гражданам других стран въезжать в США и участвовать в международной торговле или инвестировать крупные суммы денег.
Те, кто уже находится в стране, должны будут покинуть страну после окончания срока действия их визы, добавил он.
Относительно неизвестное соглашение было подписано задолго до того, как Иран и США стали заклятыми врагами.
Пакт, официально известный как «Договор о дружбе, экономических отношениях и консульских правах», был подписан в 1955 году, всего через несколько лет после переворота, поддержанного США и Великобританией, против премьер-министра Ирана Мохаммеда Мосаддега.
Прекращение доступа иранцев к торговым и инвестиционным визам происходит во время обострения напряженности между Вашингтоном и Тегераном после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в результате удара с дронов США.