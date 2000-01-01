24.01 13:56 MIGnews.com

США запрещают выдачу иранцам торгово-инвестиционных виз

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Соединенные Штаты запретили всем иранцам въезд в страну по торговым и инвестиционным визам с четверга.Служба гражданства и иммиграции США заявила, что изменение было связано с прекращением в октябре 2018 года договора о дружбе в Иране, сообщает Reuters.Как известно, Вашингтон вышел из знаменательной ядерной сделки 2015 года и ввел санкции против Тегерана в отношении его ядерных и ракетных программГоссекретарь Майк Помпео впоследствии заявил, что Вашингтон "расторгнул" договор, и он заявил, что он "запоздал на 39 лет".По словам USCIS, иранцы больше не будут иметь права на неиммиграционные визы E-1 и E-2, которые позволяют гражданам других стран въезжать в США и участвовать в международной торговле или инвестировать крупные суммы денег.Те, кто уже находится в стране, должны будут покинуть страну после окончания срока действия их визы, добавил он.Относительно неизвестное соглашение было подписано задолго до того, как Иран и США стали заклятыми врагами.Пакт, официально известный как «Договор о дружбе, экономических отношениях и консульских правах», был подписан в 1955 году, всего через несколько лет после переворота, поддержанного США и Великобританией, против премьер-министра Ирана Мохаммеда Мосаддега.Прекращение доступа иранцев к торговым и инвестиционным визам происходит во время обострения напряженности между Вашингтоном и Тегераном после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в результате удара с дронов США.