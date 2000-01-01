Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











США запрещают выдачу иранцам торгово-инвестиционных виз | Фото:24.01 13:56   MIGnews.com

США запрещают выдачу иранцам торгово-инвестиционных виз

Соединенные Штаты запретили всем иранцам въезд в страну по торговым и инвестиционным визам с четверга.

Служба гражданства и иммиграции США заявила, что изменение было связано с прекращением в октябре 2018 года договора о дружбе в Иране, сообщает Reuters.

Как известно, Вашингтон вышел из знаменательной ядерной сделки 2015 года и ввел санкции против Тегерана в отношении его ядерных и ракетных программ
Госсекретарь Майк Помпео впоследствии заявил, что Вашингтон "расторгнул" договор, и он заявил, что он "запоздал на 39 лет".

По словам USCIS, иранцы больше не будут иметь права на неиммиграционные визы E-1 и E-2, которые позволяют гражданам других стран въезжать в США и участвовать в международной торговле или инвестировать крупные суммы денег.

Те, кто уже находится в стране, должны будут покинуть страну после окончания срока действия их визы, добавил он.


Относительно неизвестное соглашение было подписано задолго до того, как Иран и США стали заклятыми врагами.

Пакт, официально известный как «Договор о дружбе, экономических отношениях и консульских правах», был подписан в 1955 году, всего через несколько лет после переворота, поддержанного США и Великобританией, против премьер-министра Ирана Мохаммеда Мосаддега.

Прекращение доступа иранцев к торговым и инвестиционным визам происходит во время обострения напряженности между Вашингтоном и Тегераном после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в результате удара с дронов США.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:09
Ольмерт: Израиль ждет кровопролитие из-за Нетаниягу и Трампа
14:59
Коронавирус не пугает: китаянка полакомилась летучей мышью  
14:42
Огненный террор: из Газы прилетел взрывоопасный "подарок"
14:27
Ночь в Доме Джульетты в Вероне стала реальностью
14:11
Жена убийцы Рабина потребовала снять Авода с выборов
13:40
Мама из Силиконовой долины ищет мега няню
13:23
Опрос: разрыв между Кахоль Лаван и Ликуд становится больше
13:10
Кремль о помиловании Иссахар: пусть сама просит
12:55
Владимир Зеленский встретился с президентом Израиля
12:39
Никаких переговоров с Ираком о выводе войск США пока нет
12:27
В Болгарии заподозрили российских дипломатов в шпионаже
12:09
Мэр Эфрата: мирный план не нанесет ущерб Израилю
11:56
Брэд Питт едва не получил самую известную роль Киану Ривза
11:42
Саудовская Аравия готова к диалогу с Ираном
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus