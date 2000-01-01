24.01 12:39 MIGnews.com

Никаких переговоров с Ираком о выводе войск США пока нет

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Соединенные Штаты еще не вступали в переговоры с Ираком о выводе американских войск из страны, как того требует иракский парламент, заявил высокопоставленный американский чиновник в четверг.«Никакого реального участия не было», - сказал посол Джеймс Джеффри, специальный посланник США по Сирии и коалиции против Исламского государства.«Наша позиция, как вы знаете, - мы говорили это несколько раз, - в том, что мы готовы обсудить с иракским правительством наши общие стратегические отношения», - сказал Джеффри журналистам.«У нас есть стратегическое рамочное соглашение с Ираком с 2008 года», - сказал он. «Он охватывает вопросы экономики, безопасности и дипломатического взаимодействия по всем направлениям.«Мы рассматриваем это как пакет», сказал Джеффри.Джеффри сказал, что операции против боевиков ИГ приостановлены после того, как 3 января в результате удара американского беспилотника возле аэропорта Багдада был ликвидировант иранский генерал Касем Сулеймани.Эта ликвидация вызвала ответные удары Тегерана по иракской базе, где размещались американские войска, и голосование в иракском парламенте за вывод иностранных войск.«Существует вероятность ослабления усилий против Daesh, если мы не сможем делать то, что мы делали так эффективно, вплоть до нескольких недель назад», - сказал он.«Мы не удерживаем тысячи американцев и тысячи других стран коалиции в Ираке без каких-либо действий», - сказал он. «У нас есть миссия, это важная миссия».