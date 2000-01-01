Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Саудовская Аравия готова к диалогу с Ираном | Фото:24.01 11:42   MIGnews.com

Саудовская Аравия готова к диалогу с Ираном

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан аль-Сауд заявил, что Эр-Рияд открыт для переговоров с Тегераном, «но в действительности это зависит от Ирана».

В интервью Reuters в швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, глава саудовской дипломатии также указал на то, что Иран должен смириться с тем, что он «не может продвигать свою региональную повестку дня через насилие». Отказ Тегерана от такой повестки рассматривается Эр-Риядом «условием для любых переговоров», пояснил принц Фейсал.


Как сообщали СМИ, Иран готов к диалогу с Саудовской Аравией, если крупнейшая арабская монархия также выразит желание вступить в переговоры. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф.

«Если Саудовская Аравия готова к диалогу, мы всегда готовы к нему с нашими соседями, — сказал руководитель иранского внешнеполитического ведомства. — Мы никогда не закрывали дверь для диалога с нашими соседями, и мы никогда не будем закрывать дверь для диалога с ними».


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:09
Мэр Эфрата: мирный план не нанесет ущерб Израилю
11:56
Брэд Питт едва не получил самую известную роль Киану Ривза
11:32
Владимир Зеленский провел встречу с Нетаниягу
11:18
В США мать задушила детей после того, как спела колыбельную  
11:00
ЦАХАЛ усилил уровень готовности: что произошло
10:42
Опрос: что думают израильтяне по поводу аннексии
10:21
Вирус-убийца в Китае: власти пошли на крайние меры
10:00
"Уничтожить евреев": вандалы подожгли мечеть в Бейт-Сафафе
09:43
Нежелание врачей перерабатывать убило младенцев в Британии
09:22
Иордания: аннексия подорвет мирный процесс
09:06
Когда Иран передаст Украине "черные ящики" - СНБО
09:01
Саудовский священник об Освенциме: это не должно повториться
08:40
В ФРГ проводят рейды против неонацистской группы Combat 18
08:18
Аббас: Путин – друг палестинцев
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus