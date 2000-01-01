24.01 11:42 MIGnews.com

Саудовская Аравия готова к диалогу с Ираном

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Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан аль-Сауд заявил, что Эр-Рияд открыт для переговоров с Тегераном, «но в действительности это зависит от Ирана».В интервью Reuters в швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, глава саудовской дипломатии также указал на то, что Иран должен смириться с тем, что он «не может продвигать свою региональную повестку дня через насилие». Отказ Тегерана от такой повестки рассматривается Эр-Риядом «условием для любых переговоров», пояснил принц Фейсал.Как сообщали СМИ, Иран готов к диалогу с Саудовской Аравией, если крупнейшая арабская монархия также выразит желание вступить в переговоры. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф.«Если Саудовская Аравия готова к диалогу, мы всегда готовы к нему с нашими соседями, — сказал руководитель иранского внешнеполитического ведомства. — Мы никогда не закрывали дверь для диалога с нашими соседями, и мы никогда не будем закрывать дверь для диалога с ними».