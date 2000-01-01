24.01 17:21 MIGnews.com

Нетаниягу: огонь "справа"

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Биньямин Нетаниягу с нетерпением ждал прихода к власти нового президента США, при котором у Израиля начнется новая жизнь. Но для самого Биби воцарение Трампа обернулось неожиданными проблемами.До недавнего времени глава правительства подвергался главным образом критике «слева» - со стороны Сионистского лагеря и Яира Лапида. Премьеру ставили в вину и самый правый в истории страны кабинет, и испорченные отношения с Вашингтоном, и потакание поселенцам, и, разумеется, торможение мирного процесса. В глазах народа Израиля Нетаниягу оставался правым лидером, стойко сдерживающим натиск недружественной американской администрации.Но как только за Обамой захлопнулись двери Белого дома, от Биби стали ждать решительных действий. 22 января комиссия мэрии Иерусалима одобрила строительство более 650 единиц жилья в еврейских и арабских кварталах столицы. Левые СМИ закономерно связали этот шаг с инаугурацией Трампа в Вашингтоне. Далее планировалась аннексия Маале-Адумим. Но Нетаниягу настоял на обсуждении этого вопроса после его встречи с президентом Трампом – и тут же вызвал на себя огонь критики с правого фланга.Как заявляют сегодня политики национального лагеря, Биби упускает уникальную возможность, которая, вероятно, уже не повторится. Ведь американская администрация фактически выдала Израилю карт-бланш. Анонимно цитируемый источник в Белом доме якобы заявил: «Нам сейчас не до Израиля. Двигайтесь вперед, мы не будем вас останавливать». Нет никакого давления на израильское правительство со стороны Вашингтона. Чего же ждет Биби? Чего он боится? А может, он просто не хочет ничего не менять? Кто вообще сказал, что он – правый?Нетаниягу тут же вспомнили прошлое. В частности, сделку Бар-Он – Хеврон, когда Арафат получил контроль над Хевроном, и соглашение Уай Плантейшен с передачей 13% Иудеи и Самарии под юрисдикцию ПНА. Вспомнили публичные заверения в приверженности принципу «двух государств для двух народов» и так называемую Бар-Иланскую речь. В 2013 году, выступая на форуме Института Бегина-Саадата в университете Бар-Илан Нетаниягу говорил об иранской угрозе, возможности создании палестинского государства и замораживании строительства поселений. Некоторые правые деятели считают, что антиизраильская резолюция Совбеза ООН, осуждающая строительство за «зеленой чертой» стала следствием этой речи. Многие утверждают, что Ликуд под руководством Нетаниягу стал соглашательской партией.Предполагается также, что Биби намерен в первую очередь добиться от Трампа отмены иранской ядерной сделки и не хочет сердить или отвлекать его менее значительной темой аннексии Маале-Адумим. Зацикленность Нетаниягу на иранской проблеме давно известна, и его приоритеты здесь в самом деле выглядят сомнительно. Прежде всего, возобновление санкций против Ирана вовсе не гарантирует блокирование ядерных разработок. Скорее наоборот – избавившись от международного контроля, режим аятолл еще быстрее приблизится к созданию смертоносного оружия. Если кто и заинтересован по-настоящему в расторжении сделки, то это нефтяные монархии, для которых Иран – лишний конкурент на рынке энергоресурсов. Что касается Биби, то создается впечатление, что он ведет какую-то личную войну с Тегераном.С другой стороны, поспешные шаги Израиля по аннексии территорий сразу после инаугурации нового президента - «Кот из дома – мыши в пляс» - выглядят не очень солидно и только подчеркивают зависимость Израиля от Большого Брата. Но даже правые критики Нетаниягу не скрывают, что их планы нуждаются в согласовании с новым президентом США. Об этом, в частности, говорил министр транспорта и и разведки Исраэль Кац ("Ликуд"), анонсируя так называемую "Израильскую инициативу" по созданию мегаполиса «Большого Иерусалима». О координации с Трампом упоминал и бывший министр внутренних дел Гидеон Саар, предлагая аннексию зоны С, и главный сторонник аннексии всей Иудеи и Самарии, лидер «Еврейского дома» Нафтали Беннет. Фраза «Когда придет Трамп» повторялась в правом лагере в последние месяцы, как заклинание.При этом наши политики как будто не верят, что президент США, которого они так долго ждали, пришел надолго. Иначе трудно объяснить, почему они так торопятся со всеми решениями, а отсрочку на пару недель называют упущенной возможностью. Но эта настойчивость становится более понятной, если видеть в ней прежде всего повод для критики премьера.Нетаниягу дал этот повод сам. С присущей ему изворотливостью он успевает избавляться не только от врагов, но и от последних друзей. Свалить непотопляемого премьера мечтают сегодня и правые, и левые, и его собственные однопартийцы. Рано или поздно Биби совершит промашку, которая будет стоить ему кресла. Нынешний огонь «справа» – очередной тревожный звонок.