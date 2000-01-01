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Глава МИД ОАЭ о сближении с Израилем | Фото:23.12 10:00   MIGnews.com

Глава МИД ОАЭ о сближении с Израилем

Глава МИД ОАЭ поделился статьей о сближении с Израилем. Глава МИД ОАЭ Абдулла бин Зайед разместил в своем Twitter ссылку на статью издания The Spectator о нормализации отношений между арабским миром и Израилем, что вызвало бурную критику в сети.

Автором статьи пол заголовком «Реформы Ислама: Арабо-Израильский союз на Ближнем Востоке» является писатель Йазар Эд Хусейн.

Отметим, что автор статьи на тему сближения и нормализации отношений между арабским миром и Израилем, называет контакты с Тель-Авивом "реформами и новшествами" исламского мира.

Публикацию ранее прокомментировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Удовлетворен сближением Израиля с рядом арабских стран. Пришло время для мира и нормализации отношений», - заявил Нетаньяху.


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