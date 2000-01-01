23.12 10:00 MIGnews.com

Глава МИД ОАЭ о сближении с Израилем

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Глава МИД ОАЭ поделился статьей о сближении с Израилем. Глава МИД ОАЭ Абдулла бин Зайед разместил в своем Twitter ссылку на статью издания The Spectator о нормализации отношений между арабским миром и Израилем, что вызвало бурную критику в сети.Автором статьи пол заголовком «Реформы Ислама: Арабо-Израильский союз на Ближнем Востоке» является писатель Йазар Эд Хусейн.Отметим, что автор статьи на тему сближения и нормализации отношений между арабским миром и Израилем, называет контакты с Тель-Авивом "реформами и новшествами" исламского мира.Публикацию ранее прокомментировал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.«Удовлетворен сближением Израиля с рядом арабских стран. Пришло время для мира и нормализации отношений», - заявил Нетаньяху.