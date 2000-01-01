23.12 14:33 MIGnews.com

В Каире прошло заседание палестинского Исламского джихада

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Египет организовал проведение критически важных встреч для ХАМАСа, а теперь и политического бюро Палестинского исламского джихада, чтобы продвигать свою роль посредника и в качестве награды за участие в соглашениях о прекращении огня.Впервые после избрания его членов в сентябре 2018 года политическое бюро Палестинского исламского джихада провело пленарное заседание в Каире 3 декабря. Саммит последовал за посредничеством Египта 14 ноября с Израилем в прекращении огня.Члены политического бюро Исламского джихада прибыли в Каир 3 декабря из сектора Газа и других арабских и исламских стран во главе с генеральным секретарем Исламского джихада Зиадом аль-Нахалехом. В декабре 2012 года Израиль запретил Нахалеху въезд в сектор Газа, когда он занимал должность заместителя генерального секретаря движения, угрожая убить его, если он это сделает.Из-за трудностей с материально-техническим обеспечением и безопасностью Исламскому джихаду, как и другим палестинским организациям, особенно ХАМАСу, трудно созвать совещание, объединяющее его руководство, которое базируется на палестинских территориях и за рубежом. Наиболее важно то, что Израиль препятствует проникновению этих лидеров в сектор Газа и что эти организации не могут организовать видеоконференцию, полагая, что Израиль способен ее перехватить и прослушать.«Исламский джихад» - не первое палестинское движение, которое проводит широкую встречу лидеров в Каире. В 2017 году, стремясь остаться первым спонсором палестинского дела на Ближнем Востоке, Египет разрешил политическому бюро ХАМАСа провести в сентябре пленарное заседание впервые после выборов в мае того же года.Выступая в беседе с «Аль-Монитор» на условиях анонимности, представитель Исламского джихада во время визита в Каир сказал, что в конце ноября Генеральная разведывательная служба Египта предложила руководству Исламского джихада созвать пленарное заседание своего политического бюро в Каире.Чиновник указал, что разведывательная служба обязалась обеспечить комфортные и безопасные условия для встречи, которая обсудила несколько вопросов регулирования и оценила эскалацию после ликвидации Израилем командира бригад Аль-Кудс Бахаа Абу эль-Атта 12 ноября. В ответ «Исламский джихад» выпустил ракеты по южному и центральному Израилю до того, как 14 ноября было достигнуто соглашение о прекращении огня при посредничестве Египта.Чиновник пояснил, что руководство «Исламского джихада» и командиры бригад Аль-Кудс встретились с представителями египетской разведки, чтобы обсудить перемирие с Израилем и заключить соглашение. Он добавил, что группа также подняла угрозы со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его министра обороны Нафтали Беннетта против сектора Газа.Глава египетской разведки Аббас Камель встретился 7 декабря с Нахалехом и политическим руководителем ХАМАС Исмаилом Ханией в Каире. Ссылаясь на неназванный палестинский источник, « Араби 21» сообщила 9 декабря, что на встрече обсуждались действия Израиля в секторе Газа, палестинское примирение и всеобщие выборы.«Исламский джихад» заявил 3 декабря, что его визит в Каир «является частью усилий по укреплению отношений с нашими египетскими братьями и обсуждению того, как положить конец страданиям народа», а также освобождению палестинцев, задержанных египетскими службами безопасности.Отношения между Египтом и Исламским джихадом потеплели после избрания нового руководства. Нахалех несколько раз посетил Каир, , что привело к освобождению 17 октября 83 палестинцев, задержанных египетскими властями. Среди них были и члены исламского джихада.Хасан Абдо, политический аналитик, близкий к «Исламскому джихаду», сказал «Аль-Монитор», что согласие на проведение встречи в Каире было наградой от египтян Исламскому джихаду за сотрудничество с Египтом для прекращения боевых действий.Он указал, что Египет рассматривает Исламский джихад как влиятельную партию на палестинской арене по многим вопросам. Он добавил, что самое важное условие, которое исламский джихад поставил в рамках соглашения о прекращении огня, заключается в том, что Израиль соблюдает соглашение о перемирии от октября 2018 года и последующие соглашения и соглашения о прекращении огня в марте и мае .Отметим, что Египет, который считает себя важным посредником между палестинцами и Израилем в переговорах о перемирии, стремится избавить сектор Газа от новой военной конфронтации.