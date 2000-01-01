В Каире прошло заседание палестинского Исламского джихада
Египет организовал проведение критически важных встреч для ХАМАСа, а теперь и политического бюро Палестинского исламского джихада, чтобы продвигать свою роль посредника и в качестве награды за участие в соглашениях о прекращении огня.
Впервые после избрания его членов в сентябре 2018 года политическое бюро Палестинского исламского джихада провело пленарное заседание в Каире 3 декабря. Саммит последовал за посредничеством Египта 14 ноября с Израилем в прекращении огня.
Члены политического бюро Исламского джихада прибыли в Каир 3 декабря из сектора Газа и других арабских и исламских стран во главе с генеральным секретарем Исламского джихада Зиадом аль-Нахалехом. В декабре 2012 года Израиль запретил Нахалеху въезд в сектор Газа, когда он занимал должность заместителя генерального секретаря движения, угрожая убить его, если он это сделает.
Из-за трудностей с материально-техническим обеспечением и безопасностью Исламскому джихаду, как и другим палестинским организациям, особенно ХАМАСу, трудно созвать совещание, объединяющее его руководство, которое базируется на палестинских территориях и за рубежом. Наиболее важно то, что Израиль препятствует проникновению этих лидеров в сектор Газа и что эти организации не могут организовать видеоконференцию, полагая, что Израиль способен ее перехватить и прослушать.
«Исламский джихад» - не первое палестинское движение, которое проводит широкую встречу лидеров в Каире. В 2017 году, стремясь остаться первым спонсором палестинского дела на Ближнем Востоке, Египет разрешил политическому бюро ХАМАСа провести в сентябре пленарное заседание впервые после выборов в мае того же года.
Выступая в беседе с «Аль-Монитор» на условиях анонимности, представитель Исламского джихада во время визита в Каир сказал, что в конце ноября Генеральная разведывательная служба Египта предложила руководству Исламского джихада созвать пленарное заседание своего политического бюро в Каире.
Чиновник указал, что разведывательная служба обязалась обеспечить комфортные и безопасные условия для встречи, которая обсудила несколько вопросов регулирования и оценила эскалацию после ликвидации Израилем командира бригад Аль-Кудс Бахаа Абу эль-Атта 12 ноября. В ответ «Исламский джихад» выпустил ракеты по южному и центральному Израилю до того, как 14 ноября было достигнуто соглашение о прекращении огня при посредничестве Египта.
Чиновник пояснил, что руководство «Исламского джихада» и командиры бригад Аль-Кудс встретились с представителями египетской разведки, чтобы обсудить перемирие с Израилем и заключить соглашение. Он добавил, что группа также подняла угрозы со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его министра обороны Нафтали Беннетта против сектора Газа.
Глава египетской разведки Аббас Камель встретился 7 декабря с Нахалехом и политическим руководителем ХАМАС Исмаилом Ханией в Каире. Ссылаясь на неназванный палестинский источник, « Араби 21» сообщила 9 декабря, что на встрече обсуждались действия Израиля в секторе Газа, палестинское примирение и всеобщие выборы.
«Исламский джихад» заявил 3 декабря, что его визит в Каир «является частью усилий по укреплению отношений с нашими египетскими братьями и обсуждению того, как положить конец страданиям народа», а также освобождению палестинцев, задержанных египетскими службами безопасности.
Отношения между Египтом и Исламским джихадом потеплели после избрания нового руководства. Нахалех несколько раз посетил Каир, , что привело к освобождению 17 октября 83 палестинцев, задержанных египетскими властями. Среди них были и члены исламского джихада.
Хасан Абдо, политический аналитик, близкий к «Исламскому джихаду», сказал «Аль-Монитор», что согласие на проведение встречи в Каире было наградой от египтян Исламскому джихаду за сотрудничество с Египтом для прекращения боевых действий.
Он указал, что Египет рассматривает Исламский джихад как влиятельную партию на палестинской арене по многим вопросам. Он добавил, что самое важное условие, которое исламский джихад поставил в рамках соглашения о прекращении огня, заключается в том, что Израиль соблюдает соглашение о перемирии от октября 2018 года и последующие соглашения и соглашения о прекращении огня в марте и мае .
Отметим, что Египет, который считает себя важным посредником между палестинцами и Израилем в переговорах о перемирии, стремится избавить сектор Газа от новой военной конфронтации.