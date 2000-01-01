23.12 13:29 MIGnews.com

Китай — лекарство для НАТО

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Недавно в Лондоне прошел саммит военно-политического блока НАТО, который, по словам президента Франции, находится в состоянии «смерти мозга». На саммите было отмечено, что Китай представляет все большую угрозу безопасности, поэтому прозвучал призыв к государствам-членам сомкнуть ряды перед лицом азиатского гиганта,- пишет PúblicoЗаявления НАТО полностью соответствуют доктрине администрации Трампа, которая с 2017 года перешла в наступление против Китая на всех фронтах, чтобы любой ценой удержать глобальное господство. Страх лишает США сна. Европейский союз, в свою очередь, считает Китай «системным врагом» и придерживается неоднозначной позиции, хотя в ближайшие месяцы ему, возможно, придется определиться в отношении ключевых вопросов. Например, в отношении существенной роли, которую будет играть Пекин в развитии сети 5G на континенте.С первого взгляда кажется, что блок НАТО стал наблюдать за деятельностью Китая из-за постоянной потребности находить внешнего врага, который будет способствовать сплоченности альянса, столь необходимой в нынешние времена. Тем не менее существующие внутри НАТО разногласия могут только усугубиться по мере расхождения соответствующих торговых и стратегических интересов государств — членов. Стремление альянса превратить Китай во врага может оказаться не только нежизнеспособным, но и стать ударом милосердия для блока, у которого уже появляются тревожные признаки того, что он трещит по швам.Решение НАТО сводится к тому, что чтобы не делал Китай, все необходимо расценивать как угрозу. Идет ли речь о технологиях или безопасности, о международных инвестиционных проектах или энергетическом партнерстве с некоторыми странами, о торговле или кибернетике, о жестком устройстве его политической системы или шпионаже. Для Запада Китай — это безнадежный случай, так что нам стоит готовиться к худшему. Но не все придерживаются того же мнения.Отметим, что в то время как Вашингтон уже почти два года призывает объявить Китаю бойкот, последнему удается обходить все препятствия, развивая сотрудничество все с большим количеством стран, в том числе с союзниками США. Вскоре после Брексита вполне могут появиться новости о сближении Пекина и Лондона.Тень новой холодной войны в случае превращения Китая во врага Запада, способного угрожать его господству и существованию, — это худший вариант. Основная задача на данный момент состоит в создании нового миропорядка.