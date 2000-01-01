23.12 15:50 MIGnews.com

США перебрасывают силы из Ирака в нефтеносные районы Сирии

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США направляют в подконтрольные YPG/PKK районы нефтяных месторождений востока Сирии грузовики с военной техникой и оборудованием.Очередная колонна грузовиков проследовала в ночь на 22 декабря через КПП «Аль-Валид» на границе с Ираком в направлении военных баз и блокпостов США в сирийских провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор.Корреспонденты агентства «Анадолу» засняли момент, когда грузовики следовали через город Камышлы.В составе колонны в Дэйр-эз-Зор проследовали 60 фур с пикапами, четырехколесными бронетранспортерами, оборудованием, используемым в бурении и добыче нефти.Отметим, что ранее агентства «Анадолу» сообщило, что десятки саудовских военных прибыли в район крупнейшего нефтяного месторождения «Аль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.Саудовские военные прибыли в район подконтрольного боевикам YPG/PKK месторождений 19 декабря и будут задействованы для охраны группы иностранных специалистов-нефтяников.Указанный персонал, предположительно, является сотрудниками национальной нефтяной компанииСаудовской Аравии Saudi Aramco.После этого в район месторождения через иракскую границу прибыла колонна из 30 грузовиков с оборудованием для бурения.Добыча нефти на месторождении «Аль-Омар» до начала конфликта в Сирии составляла 75 тысяч баррелей в сутки.