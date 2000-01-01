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США перебрасывают силы из Ирака в нефтеносные районы Сирии | Фото:23.12 15:50   MIGnews.com

США перебрасывают силы из Ирака в нефтеносные районы Сирии

США направляют в подконтрольные YPG/PKK районы нефтяных месторождений востока Сирии грузовики с военной техникой и оборудованием.

Очередная колонна грузовиков проследовала в ночь на 22 декабря через КПП «Аль-Валид» на границе с Ираком в направлении военных баз и блокпостов США в сирийских провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор.

Корреспонденты агентства «Анадолу» засняли момент, когда грузовики следовали через город Камышлы.

В составе колонны в Дэйр-эз-Зор проследовали 60 фур с пикапами, четырехколесными бронетранспортерами, оборудованием, используемым в бурении и добыче нефти.

Отметим, что ранее агентства «Анадолу» сообщило, что десятки саудовских военных прибыли в район крупнейшего нефтяного месторождения «Аль-Омар» в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Саудовские военные прибыли в район подконтрольного боевикам YPG/PKK месторождений 19 декабря и будут задействованы для охраны группы иностранных специалистов-нефтяников.

Указанный персонал, предположительно, является сотрудниками национальной нефтяной компании
Саудовской Аравии Saudi Aramco.

После этого в район месторождения через иракскую границу прибыла колонна из 30 грузовиков с оборудованием для бурения.

Добыча нефти на месторождении «Аль-Омар» до начала конфликта в Сирии составляла 75 тысяч баррелей в сутки.


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