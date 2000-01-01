23.12 17:02 MIGnews.com

Ты меня уважаешь ?

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Постпред России при ООН Василий Небензя в интервью CBS News комментируя решение президента США Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии, заявил: «Всякое нелегитимное иностранное присутствие, в том числе американское, со временем должно уйти из Сирии. Мы признаём, что США внесли свой вклад в борьбу с ИГ. Но поскольку мы наблюдаем, что в большинстве своём ИГ потерпело поражение, то это решение является верным».Он надеется, что решение Трампа о выводе войск из Сирии, по его словам, должно привести к дальнейшему диалогу между Москвой и Вашингтоном. Однако приведет ли это к тому, что Россию станут больше уважать- это вопрос.Россия стремится вести с США диалог по таким важным для всего мира вопросам, как региональные конфликты, терроризм, борьба с наркотиками, заявил в интервью CBS News российский постпред при ООН Василий Небензя. Дипломат также добавил: «Мы не хотим, чтобы нас любили, мы просто хотим, чтобы нас уважали».