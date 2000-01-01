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Суд распустил парламент ПА 23.12 12:44   MIGnews.com

Суд распустил парламент ПА

По сведениям информационного источника "Палестина Сегодня", председатель ПНА Махмуд Аббас выступая перед руководителями автономии в Рамалле сообщил, что Конституционный суд ПНА выдал решение о роспуске парламента, проведении парламентских выборов в ближайшие 6 месяцев и отметил, что выполнит вердикт.

Аббас вновь отклонил переговоры с правительством Америки и сказал, что будет выступать против проекта Трампа "сделка века".
Он также обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в прямом финансировании террористических атак на Западном берегу, разрешив перевод катарских денег в сектор Газа.


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