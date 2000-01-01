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Аббас получил поддержку по вопросу выборов, с ХАМАС или без | Фото:23.10 14:52   MIGnews.com

Аббас получил поддержку по вопросу выборов, с ХАМАС или без

ФАТХ, ХАМАС и большинство, если не весь, арабский мир считают, что выборы должны пройти на палестинских территориях. Там просто не могут договориться о том, когда их следует проводить.

Председатель ПА Махмуд Аббас из ФАТХ недавно поручил Центральной избирательной комиссии начать подготовку к проведению парламентских выборов - когда-нибудь - предположительно, через несколько месяцев после них пройдут президентские выборы. ХАМАС выступает против решения Аббаса разделить выборы,- сообщает Al-Monitor.

«Мы не хотим фрагментарных и избирательных выборов», - заявил высокопоставленный представитель ХАМАСа Мушир аль-Масри в своем заявлении для прессы 10 октября. «Мы хотим провести одновременные президентские и законодательные выборы в один и тот же день».

Отметим, что некоторые критики вообще задаются вопросом, разрешит ли Аббас когда-либо новые президентские выборы. В 83 года он все еще хочет остаться на своем посту.

Последние президентские выборы состоялись 9 января 2005 года, а выборы в законодательные органы состоялись год спустя. Мандат Аббаса закончился в 2009 году.


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