Аббас получил поддержку по вопросу выборов, с ХАМАС или без
ФАТХ, ХАМАС и большинство, если не весь, арабский мир считают, что выборы должны пройти на палестинских территориях. Там просто не могут договориться о том, когда их следует проводить.
Председатель ПА Махмуд Аббас из ФАТХ недавно поручил Центральной избирательной комиссии начать подготовку к проведению парламентских выборов - когда-нибудь - предположительно, через несколько месяцев после них пройдут президентские выборы. ХАМАС выступает против решения Аббаса разделить выборы,- сообщает Al-Monitor.
«Мы не хотим фрагментарных и избирательных выборов», - заявил высокопоставленный представитель ХАМАСа Мушир аль-Масри в своем заявлении для прессы 10 октября. «Мы хотим провести одновременные президентские и законодательные выборы в один и тот же день».
Отметим, что некоторые критики вообще задаются вопросом, разрешит ли Аббас когда-либо новые президентские выборы. В 83 года он все еще хочет остаться на своем посту.