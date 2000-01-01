23.10 13:55 MIGnews.com

Израиль благодарит Чешскую Республику за важную резолюцию

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Чешская палата депутатов во вторник приняла резолюцию, решительно осуждающую все проявления антисемитизма, в том числе против государства Израиль, и осуждающую любые призывы к бойкотированию еврейского государства.Резолюция, принятая большинством в 120-20 человек, осудила «все проявления антисемитизма, направленные против отдельных лиц, религиозных учреждений, организаций, а также государства Израиль, включая отрицание Холокоста».Она также отвергла «любые сомнения в отношении права Государства Израиль на существование и защиту» и осудила «все действия и заявления групп, призывающих к бойкоту Государства Израиль, его товаров, услуг или граждан».Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что приветствует «важную резолюцию», которая «отражает подлинную дружбу между нашими странами».Он призвал «больше парламентов последовать их примеру». Посол Израиля в Чехии Даниэль Мерон поблагодарил страну в Твиттере. Посольство в Праге поблагодарило Яна Бартошека, главу фракции христианских демократов, представившего резолюцию.Палата депутатов Чехии, нижняя палата парламента, ранее уже принимала широкие произраильские резолюции.В мае 2017 года она отклонила резолюцию Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) об отрицании суверенитета Израиля над Иерусалимом и призвал прекратить финансирование этой организации.В октябре 2016 года чешский парламент принял резолюцию, осуждающую резолюцию Исполнительного совета ЮНЕСКО, в которой отрицалась связь евреев с Иерусалимом, особенно с Храмовой горой и Стеной плача.