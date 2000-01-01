Иран рассматривает возможность обмена заключенными с США
Представитель МИД Ирана Аббас Мусави объявил, что Тегеран представил в Вашингтон список граждан Ирана, содержащихся в американских тюрьмах, с призывом вернуть их домой. «Если будет воля [с американской стороны], мы надеемся на освобождение этих лиц», - сказал он журналистам на брифинге для прессы 21 октября в Тегеране.
По словам Мусави, в настоящее время в Соединенных Штатах отбывает срок 20 иранцев, связанных с обходом санкций США против Ирана. Эти обвинения иранский представитель отверг как «необоснованные», назвав задержания «захватом заложников». Мусави также отметил, что Иран официально выразил протест правительствам, которые приняли запросы США на экстрадицию.
Среди 20 иранцев, задержанных в Соединенных Штатах, есть одно имя, которое привлекло наибольшее внимание средств массовой информации, - это Масуд Солеймани, известный исследователь стволовых клеток и профессор университета, который был заключен в тюрьму в Атланте с октября прошлого года после участия в научном мероприятии в Чикаго. Сулеймани обвиняется в попытке "контрабанды" в Иран химических веществ, известных как "факторы роста", используемые в медицинских исследованиях.